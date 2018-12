El gen que predispone a la enfermedad renal afecta a más personas de lo que se pensaba

Un equipo de investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai, la Universidad de Stanford y la Universidad de Colorado (Estados Unidos) han descubierto que las variantes de riesgo de enfermedad renal del gen APOL1, que hasta ahora se pensaba que sólo afectaba a las poblaciones africanas y afroamericanas, también se encuentra en las poblaciones del Caribe y América Latina.

Las variantes de riesgo en el gen APOL1 se descubrieron por primera vez en los afroamericanos y, en consecuencia, gran parte de los estudios de investigación y los ensayos clínicos posteriores se centraron en gran medida en estas poblaciones.

Ante este escenario, los investigadores, cuyo trabajo ha sido publicado en la revista 'The New England Journal of Medicine', vincularon los datos genéticos y demográficos que abarcan a más de 110 poblaciones, lo que les ha permitido descubrir el riesgo APOL1 en otras poblaciones que comparten ascendencia africana, como las que son hispanas o latinas.

Saber que el riesgo de APOL1 está presente en estas poblaciones podría ayudar a los médicos a adaptar mejor el tratamiento a sus necesidades, un ejemplo del enfoque conocido como medicina de precisión. Asimismo, los datos del trabajo también proporcionan un recurso centralizado para ayudar a la comunidad médica a comprender mejor las poblaciones de enfermedades renales en riesgo en todo el mundo.