Gastos de transporte sitúan a 500.000 hogares en "vulnerabilidad" de pobreza

El gasto en transporte supone una "carga excesiva" para entre el 10 y el 14 % de la población española y sitúa en un contexto de "vulnerabilidad severa" a alrededor del 3 % de la ciudadanía, unos 500.000 hogares, según un estudio del Observatorio de la Transición Energética y la Acción Climática (OTEA) del centro vasco BC3.

Con motivo de la semana de la pobreza energética, un equipo investigador de dicho Observatorio ha realizado un estudio que formula una serie de indicadores para cuantificar la pobreza relacionada con el transporte en España, según ha informado este miércoles el Centro Vasco por el Cambio Climático BC3.

En este trabajo, los investigadores Eva Alonso-Epelde, Xaquín García-Muros y Mikel González-Eguinoanaliza muestran "una dimensión poco estudiada de la pobreza energética hasta ahora y que resulta clave para abordar esta problemática, ya que la falta de recursos para cubrir los gastos de movilidad puede limitar necesidades básicas como el acceso a la educación, al trabajo, a la sanidad o a participar de forma plena en la sociedad".

Todos los indicadores, según el estudio, apuntan a que los hogares rurales son significativamente más sensibles que los urbanos, ya que tienen mayor necesidad de movilidad y encuentran menos alternativas al transporte privado.

Además, la clase media y los hogares cuya persona de referencia es un hombre son más vulnerables a este tipo de pobreza, debido a que son los principales consumidores de bienes y servicios de transporte.

Eva Alonso-Epelde ha subrayado que estos indicadores son útiles para tener una primera aproximación de cuál es la dimensión de la problemática en España e identificar a los hogares más vulnerables, aunque ha indicado que es necesario seguir ampliando esta línea de investigación e incluir aspectos que ahora no se han tenido en cuenta, como la brecha de género.

Ha explicado que también habrá que desarrollar otras medidas que sean capaces de capturar la "pobreza oculta", es decir, los hogares que infrautilizan o no hacen uso del transporte por no poder pagarlo o porque no se adapta a sus necesidades.

El investigador de BC3 Xaquín García-Muros ha señalado que el fin de este estudio es poder identificar a los grupos vulnerables para "mejorar el diseño de las políticas institucionales que compensen los costes derivados de la transición y faciliten la adopción de tecnologías limpias y baratas, con el fin de asegurar una transición energética que sea socialmente justa".