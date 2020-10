Garzón admite el "excesivo" precio de las mascarillas para los vulnerables

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha admitido este miércoles que el precio máximo de 0,96 euros que se fijó para las mascarillas sigue siendo "excesivo" para muchas familias vulnerables y "motivo de preocupación", por lo que el Gobierno está explorando diversas vías para facilitarlas.

"Vías para facilitar las mascarillas a determinados sectores sociales, vías fiscales, vías distintas para bajar el precio", ha comentado el ministro en el pleno del Congreso de los Diputados al contestar al diputado Iñaki Ruiz, de Euskal Herria Bildu, sobre si el Gobierno tiene prevista alguna medida para abaratarlas ante "la gran carga económica" que supone para algunas familias.

La pregunta se formula una semana después de que el Gobierno anunciara en Consejo de Ministros que está trabajando para establecer un precio asequible de las mascarillas a todos los ciudadanos, y que lo hará vía IVA o con una revisión de los precios.

Y eso porque, según Garzón, la máxima preocupación del Gobierno es garantizar la protección sanitaria de las familias trabajadoras y "ante las inclemencias económicas".

Pero el diputado le ha pedido que "actúen ya" porque se puede bajar el IVA y se pueden distribuir las mascarillas a los colectivos vulnerables pues, según sus palabras, "no solo se trata de llevar la mascarilla en la boca, sino que estas se utilicen adecuadamente". Y esto, según Ruiz, no lo pueden hacer algunas personas porque no se pueden permitir este gasto.

Garzón ha compartido esta preocupación porque las mascarillas se han convertido en "un bien de primera necesidad", pero ha hecho hincapié en que el Gobierno sí ha intentado desde el inicio que los gastos no fueran excesivos para la mayoría de los trabajadores.

El Ejecutivo -ha recordado- ha incentivado la producción nacional de la fabricación de mascarillas ya que España no estaba preparada para ello pues faltaba incluso maquinaria, y eso dejaba al país a merced de proveedores internacionales, algunos de los cuales -ha reconocido- aprovecharon para fijar precios "brutales".

Ahora hay una treintena de empresas en España que producen mascarillas.