García Tejerina (PP): "Nunca un trasvase que no tenga el acuerdo de todas las partes afectadas"

La vicesecretaria general de Sectorial del PP y exministra de Agricultura, Isabel García Tejerina, ha rechazado este lunes plantear un trasvase hidráulico sin acuerdo. "Nunca un trasvase que no tenga el acuerdo de todas las partes afectadas".

Así lo ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación antes de reunirse con representantes del sector agropecuario en Zaragoza, acompañada por el presidente regional del PP, Luis María Beamonte.

Ha añadido que "todos conocemos la postura de todas las comunidades autónomas", descartando así que pudiera haber un acuerdo para llevar a término un trasvase de agua.

Ha dicho que Aragón "tiene la suerte de que cuenta con un Pacto del Agua, con unas dotaciones e inversiones definidas por el PP" y la región "juega un papel determinante", haciendo notar que, con el anterior Gobierno de España, dos de cada tres embalses en ejecución estaban en Aragón.

Para García Tejerina, con el Gobierno central del PP "se revitalizó el Pacto del Agua" ya que "en momentos de dificultades presupuestarias que tuvimos que vivir por la quiebra económica y social que nos dejó el Gobierno socialista, se volvió a invertir, volvimos a ver movimiento en las grandes obras del Pacto del Agua de Aragón", añadiendo que "con Gobiernos del PP seguirá habiendo inversiones importantes en materia de agua para Aragón".

También ha indicado que, en su etapa de ministra, se reunía cada seis meses --en la Comisión del Pacto del Agua-- para rendir cuentas de las actuaciones y para que el presupuesto avanzara "a toda velocidad", de forma que "los regantes sabían que de la mano del Gobierno del PP todas las dificultades las íbamos a solventar porque nuestro compromiso es una realidad".

Ahora, con el Gobierno de Sánchez, el Pacto del Agua se "adormece", pero si el PP gobierna volverá a invertir "como algo prioritario en todas las infraestructuras".

También ha recomendado invertir en las zonas de especial valor ambiental, como el Delta del Ebro, el Mar Menor, el Parque Nacional de Doñana o la Laguna de Sanabria. Ha considerado necesario ejecutar los planes de cuenca e implementar los planes de gestión de riesgos de inundaciones para "abordar la protección de las personas y sus bienes", así como mejorar la gobernanza del agua.

Además, la vicesecretaria general de Sectorial ha abogado por "seguir avanzando" en la limpieza de los cauces de los ríos, observando que "las riadas se previenen con embalses", por lo que estos "son necesarios para proteger a las personas cuando llueve en exceso o hay deshielos rápidos, y son los que ayudan a mantener la vida de los ríos".

PAC.

García Tejerina ha afirmado que "nadie como el PP es capaz de defender sus intereses en Bruselas", añadiendo que "nadie" ha escuchado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, manifestar en las instituciones europeas que su prioridad en los Presupuestos Generales del Estado va a ser la PAC.

Ha comentado que el anterior Gobierno de España --del PP-- evitó la reducción del 30 por ciento del presupuesto de la PAC por considerarlo "inadmisible" y la bajada solo fue del cinco por ciento. El PP no quiere retroceder "nunca" en esta materia y "siempre mejorar", ha aseverado, recalcado que el PP quiere situar la PAC como prioridad de la agenda europea para mantener la viabilidad de todos los subsectores agropecuarios, incluyendo las zonas de cereales con peores rendimientos.

La exministra ha dicho que el PP está con los agricultores y ganaderos todo el año, "no solamente cuando hay elecciones" y que "somos el partido más europeísta" mientras "otros no lo son", en el sentido de que "somos el partido que defiende la PAC en Bruselas, ha trabajado por la profesionalización de los agricultores y el que defiende las diputaciones".

Ha considerado que "los partidos que no quieren las Diputaciones no entienden qué es el medio rural, no saben que muchos pueblos dependen de las Diputaciones para su subsistencia" y ha advertido de que "matar las Diputaciones es empezar a matar los pueblos".

García Tejerina ha destacado que el anterior Gobierno del PP impulsó el Plan 300x100 de digitalización de todo el medio rural porque "queremos que están conectados" para mejorar los servicios públicos y la calidad de vida. Ha opinado que el PSOE "ha cortado las alas al desarrollo del medio rural".

"Somos el partido que siempre ha apostado por la gente que habita el medio rural", ha continuado la exministra, insistiendo en que "queremos seguir trabajando por el progreso de nuestros pueblos".

Asimismo, ha criticado a los "nuevos partidos" que piden una nueva ley electoral que les sea favorable en función de la población, opinando que "pueden dejar sin voz a las provincias más rurales y eso el PP lo rechaza frontalmente", apuntando que estos cambios perjudicarían a provincias como Teruel o Soria. Con el PP, "todas las provincias más rurales tendrán la voz que merecen", ha prometido.

REUNIÓN.

Por su parte, Luis María Beamonte ha dicho que "no hay duda" de la vinculación del PP con el medio rural, resaltando el papel de la agricultura y la ganadería en Aragón, de ahí la reunión de esta mañana con sus representantes.

Ha propuesto elaborar una "Ley del campo" para mejorar los mecanismos de producción y distribución, así como implantar una fiscalidad "justa y acoplada a la realidad" para asentar población, llamando la atención sobre la importancia de la mujer en el territorio.

Beamonte ha defendido la continuidad de las comarcas, que "no cuestionamos", aunque ha recordado que el PP ha pedido evaluar las competencias y "no pasar a un segundo bloque sin haber estudiado las consecuencias". A su juicio, "quienes quieren suprimir las comarcas conocen poco Aragón".