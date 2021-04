García-Page pide a la ciudadanía que "confíe" en los profesionales sanitarios

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido a la ciudadanía que "confíe" en los profesionales sanitarios, que son "los que nos están sacando de esto", y ha subrayado que la comunidad autónoma está preparada para vacunar "el doble" frente a la covid-19, con lo que "cuantas más vacunas lleguen, mejor para todos".

Durante su intervención en el acto institucional con motivo del Día Internacional del Pueblo Gitano, que ha tenido lugar en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia de Castilla-La Mancha, García-Page ha dejado claro que el proceso de vacunación "va a ir muy bien, a pesar de los dimes y diretes".

"Estamos preparados para vacunar el doble de lo que lo estamos haciendo y, por tanto, cuantas más vacunas lleguen mejor para todos", ha señalado el presidente regional, quien ha agradecido a la ciudadanía el comportamiento "cívico y muy confiado en el sistema sanitario" que está teniendo.

En este sentido, ha pedido a la ciudadanía "que confíe en los profesionales sanitarios porque realmente son los que nos están sacando de ésto" y ha manifestado que habrá "vacunas para todo el mundo" de modo que "dentro de unos meses diremos que está todo el mundo vacunado".

Emiliano García-Page se ha referido a que el proceso de vacunación se está haciendo sin discriminación de ningún tipo y "con todos en la misma fila, sea quien sea, mande lo que mande, tenga el bastón de mando que tenga", y en este contexto ha admitido: "yo no me he querido vacunar y mirad que me lo ofrecieron en su día, pero tengo claro que en un momento como éste, en el que se requiere ser ejemplar, es importante que todos guardemos la misma fila".

Asimismo, ha confiado en que las soluciones a la pandemia se adopten "desde la unidad y el consenso" ya que, a su juicio, el "peor error que podríamos cometer en España es meter el virus del partidismo, del sectarismo, de la ventaja oportunista política en algo que nos afecta a todos o nos puede afectar a todos".

Con todo, el presidente castellanomanchego ha afirmado que tiene "muy claro" que este próximo el verano va a ser "mucho mejor" que el pasado y que a la vuelta del verano habrá un escenario "lo más próximo a la normalidad que teníamos". EFE

