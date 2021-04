Galicia vuelve a autorizar las atracciones de feria y amplía la asistencia a congresos

En el caso de los congresos, se admite que puedan incrementarse aforos en supuestos excepcionales, como la vacunación de los participantes

Las atracciones de feria, cerradas a causa de la covid-19, volverán a funcionar en Galicia desde el próximo viernes, aunque lo harán con los aforos reducidos.

Así lo ha decidido el comité clínico de expertos en la última reunión para evaluar la evolución de la pandemia en Galicia y lo ha anunciado este miércoles, en rueda de prensa, el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña.

Con ello, se autoriza de nuevo el funcionamiento de atracciones de feria, aunque su aforo máximo será del 50 por ciento en el caso de aquellas que se disfruten sentados y del 30 por ciento si hay movimiento.

Por otra parte, el comité de expertos ha aceptado también incrementar la cifra de participantes en mercadillos. Concretamente, podrán colocarse el 100 por cien de los puestos en aquellos con menos de 150 autorizados y el 75 por ciento en los que tienen entre 150 y 250 puestos. En los de más de 250 puestos operará el 50 por ciento.

CONGRESOS

Finalmente, otro de los sectores que desde el viernes experimentará un incremento en los aforos será el de los congresos. Más en concreto, se aumenta la cifra máxima de participantes desde 300 a 500 cuando el evento se celebre en interiores.

Los congresos en exterior seguirán teniendo un máximo de 1.000 participantes y será necesario mantener las medidas de prevención y recomendaciones de las autoridades sanitarias en cualquier caso.

No obstante, el conselleiro ha explicado que, "si las circunstancias" admiten la posibilidad de que un determinado congreso se sitúe por encima de esta cifra de participantes, podrá hacerse a través de la solicitud de un informe previo a Saúde Pública. Entre los supuestos que ha ejemplificado García Comesaña para esta posibilidad está el que los participantes ya estén vacunados, como es el caso de los congresos médicos.

UNA SITUACIÓN ESTABLE

Galicia continúa en una "situación estable" en relación a la covid-19, aunque con "repuntes en algunos lugares", como es el caso de la ciudad de Vigo, tal y como ha explicado el conselleiro.

No obstante, los datos de incidencia son "buenos", con algo más de 90 casos por 100.000 habitantes a 14 días y 44,9 a siete días, frente a los 230,95 y los 107 de la media nacional, respectivamente.

Vista la evolución por ayuntamientos, el comité clínico del martes decidió mantener en el nivel de restricciones máximas a los municipios de O Grove, A Pobra do Caramiñal, Carballeda de Valdeorras y Cualedro, donde no se puede salir ni entrar, salvo por causas justificadas, la hostelería esta cerrada (salvo comida para llevar o recoger) y están prohibidas las reuniones de no convivientes, tanto en espacios públicos como privados.

Asimismo, el comité también determinó el nivel alto de restricciones en los municipios de Marín, Meaño, Ribadumia, Vilanova de Arousa, Padrenda, Cortegada, O Barco, Rubiá, Lobeira, Muiños, Petín, Meira, Ribeira y Cambre. En este nivel, la hostelería solo puede servir en las terrazas con un aforo del 50 por ciento.

La ciudad de Vigo, que ha registrado una mala evolución en las últimas semanas, pasa a nivel medio, donde también están Trabada, Barreiros, Lobios, Cartelle, Cambados, Catoira, Vilagarcía de Arousa, A Illa, Meis, Sanxenxo, Cangas, Gondomar, Ponteareas, Boiro, Rianxo, Carral, Muxía, As Pontes de García Rodríguez, y Ortigueira. En ellas, el aforo de los locales de hostelería pasará será del 30% en el interior y del 50% en el exterior.

Finalmente, en el resto de municipios gallegos estarán vigentes las restricciones del nivel medio bajo, en los cuales se puede ocupar hasta el 50% del aforo en el interior de bares y restaurantes y hasta el 75% en terraza.

135 AYUNTAMIENTOS SIN CASOS A 14 DÍAS

Durante la rueda de prensa sobre el comité clínico, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha explicado que, aunque Galicia lleva tres semanas de "muy ligero ascenso", este es solo del 0,8%, y que hay en estos momentos 135 ayuntamientos que no han notificado casos en los últimos 14 días y 175 libres de covid a siete días.

Por áreas sanitarias, la que presenta una mayor incidencia es la de Pontevedra, con 67 casos por 100.000 habitantes a siete días, mientras que Ferrol, la más baja, está en 21,8. En cualquier caso, ha dicho, ninguna de las áreas tiene una incidencia por encima de los 70/75 casos a siete días ni por encima de 150 casos a 14 días.

Por ciudades, Vigo es la que tiene las tasas más elevadas tanto a siete (83 casos) como a 14 días (144). El resto, a una semana, oscilan entre los 61 de A Coruña y los 13 de Santiago, la urbe con menor incidencia ahora mismo.

EVOLUCIÓN DE VIGO, O SALNÉS Y BARBANZA

En cuanto a la evolución de las zonas que "más preocupan", Carmen Durán ha hablado de Vigo, donde la incidencia acumulada ha pasado en una semana de 65 a más de 80 y, a tres días, de 59 a 93.

En el caso de O Salnés, donde preocupa especialmente O Grove, "parece que se ha frenado ligeramente el ascenso" de las últimas semanas, aunque las cifras "siguen siendo elevadas".

Finalmente, en A Barbanza, "los datos se han estabilizado", ya que las incidencias tanto a siete como a 14 días han variado poco en una semana, de 96 a 92 y de 184 a 187. La excepción es la "tasa muy elevada" de A Pobra, que sigue en nivel máximo.

A preguntas de los medios, el conselleiro y Carmen Durán han defendido el modelo de cierre perimetral por ayuntamientos que mantiene la Xunta, aunque los expertos han recordado que la incidencia no es el único indicador que se utiliza.

PRESIÓN ASISTENCIAL "OPTIMISTA"

En el capítulo de la presión asistencial, el gerente del Sergas, José Flores, ha explicado que los niveles actuales permiten "mantener el optimismo".

Así, ha dicho, la situación en Urgencias es de "calma", con una ocupación de los circuitos covid por debajo del 15 por ciento. Las camas convencionales de hospitalización están ocupadas al 2,17 por ciento por pacientes covid, a pesar de una "pequeña subida" en la última semana, y la UCI covid supone el 7,5%, aunque la evolución en este caso ha sido peor en los últimos siete días.