Galicia tiene los incendios ya perimetrados

El conselleiro do Medio Rural de la Xunta, José González, ha afirmado este domingo que Galicia vive "un día para la esperanza" puesto que los incendios ya están perimetrados y el trabajo se centra en que "no haya reproducciones".

En el puesto de mando avanzado en A Pobra do Brollón, el conselleiro ha vinculado el origen de los fuegos con la "tormenta seca" de la noche del jueves, con "más de 6.000 rayos" que "provocaron daños donde no hubo lluvia", pues ha asegurado que donde llovió fue posible frenar los numerosos conatos.

Aunque el origen de los incendios está en los rayos, en un situación de "alta temperatura, viento y baja humedad", que hacen que se reproduzcan de forma sencilla, ha matizado que uno de ellos empezó por una chispa.

"Hoy es un día para la esperanza. Tenemos perimetrados la mayor parte de los incendios", ha explicado a los medios de comunicación.

Si bien ha reconocido que "no están en fase de estabilización", sí están "cerca del control": "Los incendios no están avanzando y estamos trabajando para que en sus perímetros no haya reproducciones", ha proseguido.

Sobre los tres incendios con riesgo para núcleos poblados en la provincia de Lugo, uno en A Pobra do Brollón y otros dos en Folgoso do Courel, ha detallado que "en esas aldeas el peligro ya pasó" y "no hay ninguna posibilidad de que vuelva a reproducirse el fuego" contra esos núcleos.

Ha explicado que en la zona trabajan más de doscientas personas de los equipos contra incendios además de sesenta integrantes de la Unidad Militar de Emergencias y treinta medios aéreos, entre ellos uno llegado desde Zaragoza para ayudar.

El técnico Ramón Recamán ha aclarado que el 90 % de los perímetros está cercado, por lo que espera que durante la jornada de hoy estén todos los incendios estabilizados, aunque existe una importante dificultad por la orografía, con zonas de difícil acceso.

El alcalde de A Pobra do Brollón, José Luis Maceda, ha lamentado los fuegos, si bien ha celebrado que no se han producido daños personales, por lo que ahora ha emplazado a coordinar la labor de recuperación del monte.