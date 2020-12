Galicia recomienda que las reuniones de navidad sean solo de convivientes y no sobrepasar las seis personas

El plan de celebración de Navidad diseñado por el comité clínico que asesora a la Xunta de Galicia incluye como recomendación principal que las celebraciones de Navidad se limiten a una "única unidad familiar", y que, en el caso de que sea necesario incorporar a algún miembro y se "tiene que romper por algún motivo" --por ejemplo, una persona mayor que viva sola--, como "máximo" haya dos unidades familiares.

El límite que se establece es de seis personas, sin contar en este caso a los menores de diez años en el cómputo global. "Es la última Navidad sin vacuna, no tiremos por la borda", ha remarcado el conselleiro de Sanidad, Julio García Comesaña, al inicio de la intervención, en la que quiso ser "muy claro".

Además, Comesaña ha desgranado otras recomendaciones: reducir las relaciones sociales en los días previos a las reuniones para evitar contagios, que la mesa de la cena la coloque una persona, no compartir bebidas, desinfección de manos, reuniones al aire libre de forma preferente y ventilación con ventanas abiertos. Además, ha pedido "no hacerse trampas al solitario", es decir, no pasar el 24 y el 25 con una unidad familiar y el 31 y el 1 con otra, porque eso supondría juntarse varios núcleos de convivencia.

Este miércoles ha tenido lugar una rueda de prensa posterior al comité clínico que asesora las decisiones de la Xunta en la pandemia y tras el cual, entre otras decisiones, se ha regresado al cierre perimetral de la capital gallega e incluir en restricciones máximas a los ayuntamientos de Baiona, Bueu y Ribeira.