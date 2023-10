Galicia pide fondos al Gobierno para hacer frente a las obligaciones de la ley de bienestar animal

La vicepresidenta segunda de la Xunta de Galicia y consejera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, demanda que los futuros Presupuestos Generales del Estado (PGE) incluyan fondos para las comunidades y ayuntamientos frente a las obligaciones de la ley de bienestar animal.

Tras la entrada en vigor de la normativa estatal, la conselleira se ha reunido con representantes del Colegio Oficial de Veterinarios de la provincia de Ourense para analizar el contenido de esta norma estatal.

Así, critica que la ley "carga" a autonomías y municipios de "muchas responsabilidades, trabajo y gastos" pero sin aportar fondos. A modo de ejemplo, se ha referido a la creación de cinco registros que tendrán que asumir los gobiernos autonómicos o a las guardias de 24 horas que deberán tener los ayuntamientos para recoger animales, al igual que la gestión de colonias felinas con esterilización y puesta de microchips.

Remarca que Galicia ya cuenta con una ley autonómica que "primaba el bienestar" de los animales, pero en el texto estatal opina que prima lo "ideológico". Apunta que en la comunidad hay unos 764.000 animales registrados, de los cuales 720.000 son perros y el resto gatos, aves y hurones.

Vázquez sostiene que las leyes "no pueden tener afán recaudatorio", mientras censura que no se respeta el principio de proporcionalidad, ya que, por ejemplo, las multas por no identificación son como mínimo de 10.000 euros. Lamenta la falta de diálogo del Gobierno en todo el proceso y que el reglamento esté sin desarrollar. "Lejos de proteger va a haber un abandono de estos animales", advierte la vicepresidenta, quien cree que puede provocar "el efecto contrario" a lo que se persigue.