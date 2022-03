Galicia se mantiene como la única comunidad con restricciones por el covid

Galicia es la única comunidad autónoma que mantendrá en las próximas semanas restricciones específicas por la pandemia del coronavirus, que se suman a la de llevar la mascarilla en interiores, de obligado cumplimiento en toda España.

Mientras el resto de territorios se va sumergiendo ya prácticamente en un escenario de la "vieja normalidad", la comunidad que lidera el popular Alberto Núñez Feijóo ha decidido prorrogar hasta el próximo 9 de abril la obligación de presentar el certificado covid de vacunación, recuperación o prueba diagnóstica negativa para visitar a los pacientes ingresados en centros hospitalarios y sociosanitarios residenciales de mayores y de personas con diversidad funcional.

Además, se seguirá con la limitación de una ocupación máxima, por mesas o grupos de mesas en los locales de hostelería, que está fijada en diez personas en el interior y veinte en las terrazas desde el pasado 25 de febrero.

Estas medidas que llevan semanas implantadas en Galicia estaban vigentes hasta la medianoche de este viernes, pero la Consellería de Sanidad ya ha publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) su prórroga hasta el 9 de abril, que es la fecha hasta la que ha dado autorización el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) para mantener el certificado covid.

La decisión de la Xunta se toma en un momento en el que España está a punto de entrar en una nueva fase al dejar atrás el sistema de medición de la incidencia del covid implantado dos años atrás, al inicio de la pandemia.

Desde el próximo lunes, Sanidad ya no contará todos los positivos de coronavirus para centrarse solo en los casos graves y en los entornos vulnerables. De hecho, las personas contagiadas que no tengan síntomas o los tengan leves ya no tendrán que aislarse, y se pondrá también fin a las pruebas generalizadas y los rastreos.

En ese contexto, las comunidades autónomas que aún mantenían restricciones las han ido levantando. La Comunitat Valenciana, por ejemplo, anunció el jueves que ya solo mantiene la prohibición de fumar en las terrazas de restauración y ocio.

Decaen así las restricciones que todavía quedaban en hostelería, ocio, restauración, actividades recreativas y de azar, cines, teatros, actividad física y deportiva de carácter general, acontecimientos con alta concentración de personas y festivales de música, y tampoco será ya necesario mostrar el pasaporte covid para acceder a las residencias y centros sociales.

En la misma línea, el Gobierno canario decidió este jueves "suspender temporalmente" desde mañana todas las restricciones sanitarias relativas la pandemia de covid-19 que dependen de la comunidad autónoma, de modo que ya no habrá aforos, ni horarios especiales, ni límites al número de personas que pueden reunirse, ni prohibiciones para celebrar fiestas populares.