Galicia se abre a "concretar" el "párrafo" recurrido de la Ley de Salud, pero está "tranquilo" por su legalidad

"Tenemos toda la intención del mundo de solucionar este asunto", asegura

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se abre a "concretar" el "párrafo" suspendido de la Ley de Salud de Galicia, después de que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno. "Tenemos toda la intención del mundo de solucionar este asunto", asevera.

"Si la cuestión es que quede claro el tiempo del verbo que se utiliza, o la expresión utilizada en un apartado equis, y que puede dar lugar a interpretar que la vacuna en Galicia es obligatoria, por supuesto que estamos dispuestos a concretar el tiempo del verbo y a explicar lo que se considere oportuno", ha afirmado el titular del Ejecutivo autonómico a preguntas de los medios.

Deja claro que es una "ley perfectamente constitucional". "Desde el punto de vista jurídico, nosotros estamos bastante tranquilos en relación a lo que hemos legislado", ha asegurado Feijóo. "Pero tampoco tenemos ningún interés en mantener ningún pleito si es que el Gobierno no tiene interés en mantenerlo", agrega.

Remarca que, en una reciente reunión entre el responsable de la asesoría jurídica de la Xunta con abogados del Estado, se trasladó que la Administración gallega puede "adoptar decisiones", pero hay "dudas de que las pueda regular".

REPROCHES AL GOBIERNO

Así, dice "lamentar esta situación" sin diálogo previo del Gobierno, pues asegura que la Xunta se enteró a través del TC de "qué párrafo había sido recurrido". "Tenemos un párrafo recurrido, no es toda la ley de salud", por lo que el resto del texto está "en pleno vigor".

"Este tipo de denuncia es una denuncia que no nos merecemos, ni la comunidad gallega ni ninguna comunidad autónoma", opina Núñez Feijóo.

Reprocha que "no es comprensible la actuación del Gobierno". "Por un lado dice que está dispuesto a negociar, pero nos denuncia previamente", afea. Y, "por otro lado", el Ejecutivo central sostiene que "está dispuesto a avanzar", pero "no quiere retirar la suspensión de la ley".

A este respecto, expone que "no es el TC el que suspende la ley, quien suspende la ley es el Gobierno", dado que "cuando el Gobierno recurre una ley, el TC tramita el recurso". "Aquí no hay ninguna decisión del Tribunal Constitucional más que cumplir su función de admitir el recurso y, adicionalmente, admitir la suspensión de la ley que propone el Gobierno de España", razona.

Por ello, sentencia que "todo lo que está ocurriendo hasta ahora" es "una decisión del Gobierno".

"PRIMERO SABER DE QUÉ SOMOS ACUSADOS"

"Vamos a ver primero si nos dicen de qué somos acusados para poder presentar nuestras alegaciones", ha indicado. "Si el Gobierno dice que la Xunta de Galicia señala en la ley que la vacunación es obligatoria, ya le digo que no hay pleito porque en la ley no se dice en ningún momento que la vacunación es obligatoria", garantiza. "Si ese es el problema, no hay ningún pleito".

Igualmente, se queja de que "cuando una comunidad quiere avanzar, se torpedee", a pesar de buscar "llenar el vacío legal" por la ausencia de leyes de gestión de la pandemia.

Incide de que desde "el principio" la Xunta defendió que la vacuna de la covid en Galicia "no sería obligatoria". "No podemos obligar", dice.

"Sabemos perfectamente que una comunidad autónoma no tiene competencias para obligar a nadie a vacunarse en el ámbito de la covid", ha resaltado.