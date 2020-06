Galicia.- Sanitarios se concentran contra la privatización y piden la dimisión de la gerencia del área de Pontevedra

El área sanitaria pide a la Subdelegación que prohíba las protestas en los accesos al hospital para que se garanticen las distancias

Trabajadores del Servizo Galego de Saúde (Sergas) convocados por los sindicatos CESM Galicia, CO-BAS y Prosagap han vuelto a concentrarse este miércoles a las puertas del Hospital Montecelo y del Provincial para pedir la dimisión de los responsables del área sanitaria de Pontevedra - O Salnés y protestar contra la precariedad laboral y la privatización de servicios.

El representante del sindicato Comisiones de Base (CO-BAS), Rafael Vázquez, ha lamentado que después de varias semanas de movilización de los trabajadores todavía no han logrado que se establezcan "líneas de diálogo sólidas" con el equipo directivo de los hospitales.

Según este portavoz sindical, el único encuentro que han mantenido recientemente con el gerente José Ramón Gómez "no ha servido para acercar posturas" ya que, según explica, la dirección entiende que esas reuniones son "meramente informativas" y no se pasan los datos concluyentes para debatir los problemas sanitarios y de personal.

Entre otras quejas, los sindicatos han reprochado a la Gerencia que no les informase de la "privatización" del servicio de Mantenimiento, una circunstancia de la que, conforme denuncian, se han enterado por los pliegos de contratación de esta prestación. "Ellos dicen que solo es mantenimiento preventivo con un contrato por tres años, pero es lo mismo que en Vigo. Ya nos lo temíamos", ha criticado Vázquez.

Los sindicatos CESM Galicia, CO-BAS y PROSAGAP también temen el cierre de la Lavandería del Provincial con la pérdida de los puestos de trabajo de este departamento y sospechan que sucederá la misma operación con los servicios de Esterilización y de Cocina. Según expone Rafael Vázquez, el SERGAS tiene intención de trasladar estas áreas a Vigo: "Es una barbaridad, desde Vigo es imposible servir a todos los hospitales", ha afirmado.

Los representantes de los trabajadores piden la revisión del Plan Director del Hospital Gran Montecelo para que se contemplen las necesidades que han quedado patentes durante estos meses con la crisis de la pandemia y continúan reclamando negociación, planificación y la contratación de más personal.

CIERRE DE CAMAS

En sus protestas de este miércoles también han alertado del previsible cierre de más de 75 camas hospitalarias durante este verano, una situación que, según censuran, se repite todos los años por estas fechas. En esta ocasión los sindicatos han advertido de que los hospitales del área sanitaria quedarán en precario ante un posible rebrote de la pandemia de la Covid-19.

Reclaman, asimismo, que los servicios de Urgencias y de atención a pacientes de coronavirus se refuercen este semestre para estar alerta ante cualquier nuevo brote de la pandemia.

Los sindicatos se preguntan cómo se va a remontar la actividad que no se ha realizado durante estos meses de estado de alarma y denuncian que la gerencia se está saltando las listas de contratación para cubrir los meses estivales.

Asimismo, afirman que se está contratando, de manera "irregular", a profesionales a los que se llamó para cubrir la etapa del coronavirus evitando recurrir a las personas que se encuentran en las listas, como se había establecido a través de un acuerdo. También de demandan una planificación de la actividad asistencial transparente tanto para Atención Primaria como para Atención Especialidad.

DIMISIÓN DE LA GERENCIA

Por todas estas razones, los manifestantes han pedido la dimisión de la gerencia de los hospitales de Pontevedra. Según ha denunciado Rafael Vázquez, "lo de aquí es una gestión desastrosa, de este gerente y de su equipo directivo. Dedican su tiempo a amañar los datos sobre el coronavirus. Mienten descaradamente cuando hablan del número de trabajadores de los Hospitales contagiados y que pasaron el coronavirus".

Por último, han asegurado que el personal sanitario continúa con problemas de déficit de guantes y mascarillas.

El SERGAS PIDE GARANTIZAR EL TRÁNSITO DURANTE LAS PROTESTAS

Por su parte, en un comunicado remitido a los medios, la Área Sanitaria de Pontevedra y O Salnés ha informado de que pidió a la Subdelegación do Goberno en Pontevedra que adoptase las medidas de distanciamiento personal establecidas para garantizar su cumplimiento durante las concentraciones sindicales que se producen desde el pasado mes de mayo en estos centros.

En un comunicado remitido a los medios, la gerencia asegura que aún no ha tenido respuesta al escrito oficial enviado el pasado 4 de junio y censura que, debido a estas concentraciones, "no se les pudo respetar" a usuarios y pacientes las medidas de distanciamiento interpersonal cuando entraban o salían en estos centros.

"Al estar el personal concentrado en las puertas de los hispitales --aunque entre ellos se pudiese respetar las distancias de seguridad-- se impidió la correcta circulación de usuarios y pacientes", critica el área sanitaria.* Precisamente, la gerencia señala que, con el objetivo de evitar estas situaciones propuso, sin éxito, la no autorización por parte de la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra de estas concentraciones ante los accesos de los centros de forma que se celebren cerca del recinto pero "no precisamente en los accesos". Además, censura que los representantes sindicales convocantes no hayan sido sensibles a esta petición.