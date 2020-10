Galicia.- CESM Galicia llama a médicos y otro personal sanitario a participar en la huelga nacional del 27 de octubre

Justifica la protesta "no pensando solo en mejorar la situación de los profesionales, sino la atención a los ciudadanos"

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de Galicia llama a médicos y otros licenciados sanitarios del Sistema Nacional de Salud a sumarse a su convocatoria de huelga oficial del próximo 27 de octubre, en el ámbito estatal, para reivindicar "calidad asistencial".

En declaraciones a Europa Press, el presidente de CESM Galicia, Ramón Barreiro, ha defendido la convocatoria porque "las reivindicaciones vienen de lejos", agravadas por el Real Decreto 29/2020 que "permite contratar a profesionales que no han tenido formación vía MIR, con titulaciones que no están a la altura de los estándares".

"Llamamos a la huelga activa en toda España", ha destacado el doctor Barreiro, quien ha reivindicado la retira del citado Real Decreto con el fin de ofrecer una calidad asistencial "adecuada, en especial en Atención Primaria".

Asimismo, demanda que se "recuperen todos los recortes desde 2010", así como que se incrementen plazas de formación MIR. "Se trata de mejorar la asistencia sanitaria, ofrecerles una atención profesional de primera calidad y que siempre esté en manos de profesionales con titulaciones homologadas", ha sentenciado el presidente de CESM Galicia.

De hecho, CESM justifica la protesta por la actual situación que atraviesan los profesionales, que "arrastran años de recortes provocados por una insuficiencia financiera y de graves defectos de planificación y gestión" que, asegura, "afectan negativamente a la viabilidad del Sistema Nacional de Salud, socavan la calidad asistencial que se debe proporcionar a ciudadanos y pacientes y de manera muy especial han deteriorado las condiciones laborales y profesionales de los facultativos".

"A las carencias mencionadas, que se manifiestan en la deficiente planificación y análisis de las necesidades de profesionales, hay que añadir una política de personal que ha abusado en exceso de la temporalidad, lo que nos ha conducido a una precariedad laboral inaceptable que impide el desarrollo profesional, la mejora de la calidad asistencial y que dificulta en exceso la fidelización de los profesionales", subraya este sindicato.

Con todo, el presidente de CESM Galicia insiste en que convocan esta protesta "no pensando solo en mejorar la situación de los profesionales, sino la atención a los ciudadanos".

APOYO

Por parte de O'Mega, su secretario general, Manuel Rodríguez Piñeiro, ha mostrado el apoyo de este sindicato de médicos a la convocatoria realizada por CESM "si se convoca por el Real Decreto del Gobierno", ha matizado.

No obstante, en declaraciones a Europa Press, ha puntualizado que O'Mega no puede secundar la convocatoria por la demanda judicial presentada ante un Real Decreto "ilegal y antitodo". "Al interponer una demanda no podemos convocar", ha justificado en relación a esta huelga, que apoyan "totalmente" y "de manera incondicional".

CENTROS DE SALUD "DESBORDADOS"

El doctor Rodríguez Piñeiro ha manifestado que los centros de salud gallegos están "desbordados y saturados". Además, ha lamentado que "la población quiere una atención (presencial) que no les pueden dar por desgracia". "El ojo clínico ayuda mucho a diagnosticar y ver; por teléfono es muy difícil, pero la situación no permite otra cosa", ha sentenciado.

Al respecto, el portavoz de la Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria (Agamfec), Jesús Sueiro, ha comentado a Europa Press que "hay muchos motivos para hacer huelga", pero ha considerado que es "un poco delicada la situación para convocar" ahora.

En este sentido, si bien ve "motivos infinitos" para ir a la huelga, en concreto por el Real Decreto que "permite la contratación de personal sin especialidad", considera que en este contexto actual de pandemia no se debe.

En este sentido, el doctor Sueiro ha remarcado que tienen "motivos" para ir a la huelga por el "descontento" en Atención Primaria y la "falta" de recursos, "no sólo de médicos", ha apostillado.

Sobre la situación de los centros de salud en Galicia, Jesús Sueiro ha reivindicado "personal administrativo de perfil clínico" para hacer "una buena clasificación" de pacientes y eliminar burocracia a los médicos, con el fin de que tengan "capacidad para discriminar".

Y reivindica que se "potencie el trabajo de enfermería", así como "más medios". En especial se ha referido a la plantilla de médicos "por lo que se viene encima de bajas y jubilaciones" que, advierte, "no se van a poder cubrir por falta de previsión".