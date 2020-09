Galadriel revela cómo es la serie de El Señor de los Anillos: "Excepto Marvel, no creo que haya nada más grande"

MADRID, 27 (CulturaOcio)

Amazon Prime Video ha apostado a lo grande por la serie de El señor de los anillos, producción cuyo presupuesto ronda los mil millones de dólares. Para conocer la magnitud del rodaje, la actriz Morfydd Clark, quien da vida a Galadriel, ha revelado cómo es la filmación del proyecto, solo comparable con el despliegue de medios de Marvel.

"La cantidad de gente que trabaja en esta serie es alucinante", reveló la intérprete en una entrevista con NME. "Hay un hombre cuyo trabajo consiste simplemente en ver cómo reacciona el polvo a los pasos y el viento. Eso nunca se me habría pasado por la cabeza antes. Excepto Marvel, no creo que haya nada más grande que esto", confesó.

Clark está de vuelta en la grabación en Nueva Zelanda después de que el rodaje se aplazara a principios de este año debido a la pandemia de coronavirus. La actriz ahora se encuentra en cuarentena con el elenco y el equipo en un entorno similar a una burbuja para garantizar que el set se mantenga en marcha.

"Definitivamente es extraño estar encerrado con personas con las que acabas de comenzar a trabajar", admitió la actriz. "Pero creo que todos nos tratamos como una familia. De vez en cuando te molestarán las otras personas, pero igual te siguen cayendo bien porque no tienes otra opción. Creo que este tiempo que he pasado con el reparto será útil en el set. Pero obviamente me preocupa que la audiencia pueda ver en nuestros ojos que ciertas partes fueron filmadas antes del confinamiento y otras después", reconoció.

Clark aseguró que es una gran fan de la franquicia cinematográfica de El señor de los anillos. "Esas películas son muy icónicas para mí. De hecho, he estado reprimiendo todo lo que sé sobre el universo Tolkien desde que vine aquí", afirmó.

J.A. Bayona dirigirá los dos primeros capítulos de la ficción, que por el momento no tiene fecha de estreno.