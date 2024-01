Gabriela Guillén regresaba a casa después de su primer paseo con su hijo

MADRID, 6 (CHANCE)

Después de estar en su casa encerrada durante varios días tras dar a luz a su primer hijo, Gabriela Guillén salía del domicilio para disfrutar de un primer paseo con él, pero lo cierto es que la estrategia que quiso llevar a cabo, no le salió bien.

Primero salió su madre junto al bebé y otra acompañante, probablemente para despistar a las cámaras de los medios que se encontraban en el portal esperando a que la fisioterapeuta saliera, y minutos más tarde lo hizo ella. Sin embargo, se encontró con la prensa igualmente y explotó.

"No me encuentro bien porque por todo lo que he pasado... no lo voy a permitir" desvelaba la modelo y, cada vez más alterada, dejaba claro que "no puedo más" y que "estoy fatal, ¿cómo voy a estar? todo lo que se está... de verdad que ya no puedo más, solo quiero criar a mi hijo en paz, dejadme en paz, os lo pido por favor".

Sin conseguir despistar a la prensa y estallando ante las cámaras asegurando que no puede más, Gabriela conseguía dar una vuelta en soledad y tras unas horas regresaba a casa en taxi. Lo que más nos llamó la atención fue que, lejos de bajarse del vehículo y subir hasta su domicilio, la modelo le pidió ayuda al conductor.

De esta manera, Guillén entraba en el portal de su casa escoltada por el taxista, que le cerraba la puerta y ejercía de 'escudo' ante la prensa. Una actitud que nos sorprendió tras el altercado con los medios minutos antes en el que llamó a la policía para evitar ser grabada.