Gabriela Guillén reacciona al "todas son iguales" de Bertín Osborne tras el testimonio de su supuesta amante

MADRID, 21 (CHANCE)

Alejado del foco mediático desde que el pasado mes de julio se hizo pública su futura paternidad con Gabriela Guillén -a finales de 2023 se convertirá en padre por sexta vez a los 69 años- Bertín Osborne está de nuevo en el ojo del huracán tras el testimonio de la cantante Encarna Navarro, que asegura haber mantenido una larga relación con él.

La exconcursante de 'Operación Triunfo', dolida con el artista por haberla negado públicamente, ha dado un paso al frente y ha revelado en 'Espejo Público' que mantuvieron un affaire durante 15 años -de tal modo que Bertín le habría sido infiel a Fabiola Martínez con ella- y tiene pruebas y mensajes para demostrarlo.

Unas polémicas declaraciones a las que el cantante de rancheras ya habría reaccionado con una escueta pero contundente frase: "Son todas iguales". Tres palabras que ha desvelado Gemma López en el programa de Antena 3 y que Osborne no ha aclarado si se refieren a que todas las mujeres con las que ha tenido algo se han lucrado hablando de él en medios de comunicación, o si por el contrario deja entrever que Encarna, al igual que Chabeli Navarro, miente al hablar de su presunta relación.

Una reveladora reacción sobre la que le hemos preguntado a Gabriela Guillén tras su reaparición en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. A pesar de que en estos momentos están separados, la madre del futuro hijo de Bertín ha salido en su defensa, asegurando que con ella siempre se ha portado bien y dejando la puerta abierta a una posible reconciliación con el artista.

Disfrutando de su embarazo -dará a luz a finales de 2023- y reconociendo que está mucho "más tranquila" que cuando salió a la luz que estaba esperando un bebé con el presentador, Gabriel prefiere mantenerse al margen de las declaraciones de Osborne asegurando que "todas son iguales" y asegura que "no sabe" por qué lo ha dicho el cantante.

Sin embargo, la joven fisioterapeuta sí ha querido dejar claro sus lágrimas de emoción durante su entrevista en 'Y ahora Sonsoles' no han sido porque eche de menos a Bertín o porque tenga esperanzas de reconciliación: "Me he emocionado por mi bebé, no por él" ha zanjado. Sus declaraciones, ¡en el siguiente vídeo!