Gabriela Guillén da un golpe sobre la mesa tras la aparición de una nueva amante de Bertín Osborne

MADRID, 21 (CHANCE)

Nostálgica, y recordando tiempos felices, Gabriela Guillén compartía este domingo una publicación en sus redes sociales en la que se escuchaba claramente la voz de Bertín Osborne. Los rumores de acercamiento en la expareja no tardaban en surgir y la fisioteareputa, consciente de que la imagen podría dar lugar a malos entendidos, la eliminaba de su cuenta de Instagram, explicando que se trataba tan solo de un recuerdo de hace un año.

Sin embargo, muchos ven en su actitud un gesto desafiante y ganas de provocar y que se hable de ella después de que el presentador haya revelado a su entorno que no quiere tener relación con la madre de su futuro hijo, aunque sí se hará cargo del bebé cuando nazca si las pruebas de paternidad que piensa pedir demuestran que es el padre.

Cansada de que se cuestione cada cosa que hace, dice o comparte en redes sociales, Gabriela ha dado un golpe sobre la mesa y ha dejado claro que "me da igual lo que piensen". "Yo soy así y la gente que me conoce lo sabe. No tengo nada que ocultar ni hacer adrede. Siempre he subido cosas, yo tenía una vida normal y puedo subir lo que me dé la gana o puedo hacer un recuerdo. Si piensan que lo he hecho para provocar me da igual" ha asegurado.

A pocas semanas de dar a luz, y confesando que se encuentra "muy bien" y que no le importa estar llevando el embarazo sin el apoyo de Bertín -"no queda otra" ha afirmado con una sonrisa- la paraguaya ha evitado pronunciarse sobre la salida a la luz de una presunta nueva amante del artista, Marta, con la que habría mantenido una relación esporádica entre 2017 y 2023, tanto cuando estaba casado con Fabiola Martínez como cuando ya estaba con ella: "No tengo nada que decir, me da igual" ha confesado, desmarcándose de esta supuesta deslealtad.

Sin embargo, sí ha querido dejar claro que esta mujer de Barcelona con la que ahora se relaciona a Bertín y ella no tienen nada que ver porque "yo no fui una amante". "Yo estoy muy tranquila, centrada en lo que tengo que estar y me da igual todas las que salgan" ha zanjado.