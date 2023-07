Gabriela Guillén desvela en qué punto se encuentra su relación con Bertín Osborne y si van a verse en los próximos días

MADRID, 13 (CHANCE)

Visiblemente más tranquila y sin poder ocultar una sonrisa después de que Bertín Osborne entrase por teléfono en 'Y ahora Sonsoles' y matizase sus polémicas declaraciones sobre que su embarazo había sido "un accidente", Gabriela Guillén ha reaparecido y ha confesado qué le parecieron las palabras de su ¿pareja?

Dando la cara tras confirmar que se convertirá en padre por sexta vez a los 69 años junto a la fisioterapeuta, el cantante reconoció que su relación ha durado más de lo que reconoció en un principio -"han sido varios meses, casi un año cojonudos" ha confesado- Bertín ha dejado claro que su próxima paternidad no es fruto de la "irresponsabilidad", aunque sí ha insistido en que no era un bebé "buscado": "Ha pasado lo que les pasa a muchos por lo que sea, pero cuidaré del niño y procuraré que tenga una vida agradable tanto él como su madre".

Además, horas después de revelar su distanciamiento desde hace un tiempo con Gabriela, ha tenido unas bonitas palabras para la joven dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. "Es una chica fenomenal y trabajadora, que quiere vivir su vida tranquila con su niño o niña, y yo la admiro. No nos estamos escondiendo ni hemos hecho nada malo. Hemos tenido una relación fantástica, intermitente porque ella vive en Madrid y yo en Sevilla, pero no quiero contar más cosas de esto, ya veremos en el futuro" ha explicado.

Unas declaraciones que Gabriela reconoce que vio en directo y tras las que, como confiesa, está "más tranquila". Cauta, la fisioterapeuta prefiere sin embargo no pronunciarse sobre una posible reconciliación con Bertín tras varias semanas de distanciamiento a raíz, según diferentes medios, de que le contase al cantante la noticia de su embarazo y él le dijese que no quería tenerlo antes de proponerle irse un año a Paraguay a tener el niño para que no trascendiese su paternidad en nuestro país: "Pues ya veremos qué pasa en el futuro" ha afirmado.

"No voy a decir nada más, lo siento. Muchas gracias" ha dejado claro, evitando confirmar o desmentir si es cierto que el artista le dijo todo lo que se está rumoreando, pero revelando que en ningún momento se le pasó por la cabeza no seguir adelante con su embarazo: "No, lo siento".

Lo más importante ahora, vivir con tranquilidad estos meses y el nacimiento de su bebé, "que como hemos aclarado no es un accidente, sino que no era buscado", revelando después de que Beatriz Trapote contase en 'Así es la vida' que espera un niño que "no sabemos todavía qué es". "Yo estoy muy bien, contenta, sigo trabajando y lo más importante es mi bebé y voy a hablar solo de eso, nada más" ha añadido.

Sin querer pronunciarse sobre la reacción de las hijas de Bertín -Alejandra, Eugenia y Claudia- a la noticia de su embarazo, Gabriela sí que ha agradecido las palabras de Fabiola Martínez asegurando que hará todo lo que esté de su mano para que sus hijos tengan relación con el nuevo miembro de la familia. "Pues muy bien" ha indicado.

Con el futuro de su relación con el cantante en el aire, ¿han hablado para reunirse en los próximos días? ¿Viajará a Sevilla para reencontrarse con Bertín e intentar solucionar su distanciamiento y vivir juntos esta etapa tan especial de su vida? Como confiesa tras asegurar que han quedado en que la va a apoyar durante el embarazo sin dar explicaciones públicamente, "de momento" no va a ver al artista: "No, no lo sé".