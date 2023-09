Gabriela Guillén desvela si ha hablado con Bertín Osborne y cómo está tras las declaraciones de Encarna Navarro

MADRID, 22 (CHANCE)

Muy a su pesar, la vida sentimental de Bertín Osborne vuelve a acaparar numerosos titulares. Las declaraciones de la cantante Encarna Navarro asegurando que mantuvo una relación con él durante 15 años en la que además de amistad hubo encuentros íntimos de manera esporádica, han desatado una gran polémica.

La exconcursante de 'Operación Triunfo', que afirma que tiene pruebas y mensajes de su 'affaire' con el presentador, no ha revelado la fecha en la que comenzaron a verse, pero sí la de su último encuentro, que habría tenido lugar el pasado febrero en la finca sevillana del artista.

Por tanto, si tenemos en cuenta que su 'amistad' duró década y media y terminó hace 7 meses, las fechas no cuadran y todo apunta a que, de ser cierto lo que cuenta Encarna, Bertín habría sido desleal tanto a Fabiola Martínez -con la que estuvo de 2001 a 2021- como a la madre de su futuro hijo, Gabriela Guillén -con la que mantuvo una discreta relación durante año y medio- con la cantante andaluza.

Informaciones que dejan en una tesitura muy complicada a Osborne y sobre las que no se ha pronunciado ni parece que lo vaya a hacer por el momento, aunque según han revelado en 'Vamos a ver', sí habría mandado un mensaje a Encarna muy enfadado: "No sé como no se te cae la cara de vergüenza después de lo que has contado. Con lo bien que te hemos tratado en nuestra familia. Al final sois todas iguales, solo os interesa el dinero" le habría reprochado.

Ajena a las declaraciones de Encarna sobre su 'amistad' con Bertín, Gabriela Guillén acudía al plató de 'Y ahora Sonsoles' este miércoles para dar la cara por el cantante, del que está distanciada desde que descubrieron que iban a convertise en padres. Un bebé que nacerá a finales de 2024 y por el que, aunque ya no son pareja sí están en permanente contacto.

Y aunque prefiere no pronunciarse sobre el testimonio de Encarna -"no he dicho nada al respecto" asegura- ni revelar en qué punto está su relación con el presentador de 'Mi casa es la tuya' ni confirmar si hay posibilidades de reconciliación, Gabriela sí nos ha contado que Bertín está tranquilo a pesar de lo que ha sucedido en los últimos días.