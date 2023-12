Gabriela Guillén asegura que le da igual lo que pueda decir Bertín Osborne

MADRID, 14 (CHANCE)

Contando los días para convertirse en madre por primera vez, Gabriela Guillén sigue publicando contenido en sus redes sociales que muchas veces se relaciona con sus sentimientos hacia Bertín Osborne, ya que son indirectas -muy directas- que dejarían entrever lo que está viviendo.

Hoy hemos podido hablar con la fisioterapeuta y nos confesaba que está ya de "de ocho meses y medio" y el balance que hace de su embarazo es bueno: "Fenomenal, mi bebé es lo mejor que me ha pasado, no me ha dado ningún problema"... eso sí, no desvela el nombre que ha elegido: "suponéis bien, pero no os voy a decir".

Tal y como se había publicado, Gabriela nos ha confirmado que su familia se ha trasladado a Madrid para vivir junto a ella el nacimiento de su hijo, aunque recalca que estén donde estén "mi familia siempre está conmigo" y agradecía este gesto porque "es necesario".

En cuanto a Bertín Osborne deja claro que "me da igual" lo que puedan decir de los mensajes que sube a su perfil de Instagram y advierte que lo va a seguir haciendo: "Voy a subir siempre lo que me de la gana y lo que me apetezca en el momento, no voy a dejar de seguir haciendo lo que siempre hacía".

Sobre la última entrevista que ha dado el cantante, en la que ha evitado hablar de ella, Gabriela comenta que "bueno, él sabrá" y le recuerda que "tenemos una cosa en común, una cosa no, una personita importante... a mí me da igual lo que haga con su vida, yo estoy muy feliz y esperando a mi bebé".

Por último, ante la posibilidad de que elartista quiera estar en el nacimiento de su hijo, parece que Gabriela no tiene ni idea y asegura que "me da igual si quiere estar o no"... por lo que parece que la relación entre ellos sigue siendo la misma.