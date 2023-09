Gabriela Guillén acude al hospital tras encontrarse mal en su casa

MADRID, 27 (CHANCE)

Después de conocer este miércoles que Gabriela Guillén tuvo una 'cita secreta' con Bertín Osborne, que podría suponer el inicio de una reconciliación en su relación sentimental, gracias a la exclusiva de la revista 'Diez Minutos', la fisioterapeuta ha tenido que ir hasta el hospital esta misma tarde debido a un malestar físico.

Las cámaras de Europa Press se encontraban en las inmediaciones de su domicilio a primera hora de la tarde y eran testigos de cómo la modelo abandonaba su casa con el rostro desencajado y al preguntarle por cómo se encontraba, ella respondía: "Me voy a urgencias, no estoy bien".

Embarazada de seis meses de Bertín, la joven resoplaba con semblante serio: "por favor, no me grabéis. En serio, de verdad" y dejaba claro que no iba a hacer ninguna declaración sobre la exclusiva que ha dado Fabiola Martínez a la revista 'Lecturas': "No voy a hablar, por favor".

Gabriela no estaba sola, una amiga la acompañaba y la arropaba, dándole una abrazo en mitad de la calle mientras llegaba el vehículo en el que, posteriormente, se subía para dirigirse al hospital y hacerse las pruebas pertinentes.

Horas más tarde, la fisioterapeuta regresaba a su casa y nos aseguraba que se trataba de "una bajada de tensión" y, algo más tranquila, nos confirmaba que se encontraba mejor: "Bien", después del susto que se ha llevado debido a su embarazo.

En cuanto a si la entrevista de Fabiola ha influido en su estado, Gabriela guardaba silencio al igual que cuando se le preguntaba si Bertín, padre de su bebé, se ha puesto en contacto con ella tras este susto.