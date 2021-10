Gabriel Rufián: el motivo de su despido en 2015, el mote que tuvo de joven y su relación con Pérez-Reverte

Gabriel Rufián es uno de los políticos españoles más controvertidos y polémicos que actualmente tienen un asiento en el Congreso de los Diputados. Nacido el 8 de febrero de 1982 en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), forma parte de la plataforma 'Súmate', creada en el año 2013, y se caracteriza por ser un fiel defensor de la independencia de Cataluña. En el año 2015 fue nombrado miembro del Secretariado Nacional de la Asamblea Nacional Catalana. No obstante, cinco meses después abandonó dicho cargo para encabezar la lista de ERC por Barcelona. Actualmente es el portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados.

Su pasado andaluz y el mote que le pusieron de pequeño

Gabriel creció en un barrio obrero junto a sus padres, Antonio Rufián y Josefa (Pepi) Romero. Ambos son de origen andaluz. Su familia paterna procede de Bobadilla, en Jaén, mientras que la familia de su madre es perteneciente a Turón, en Granada. No sería hasta principios de los años 60 cuando emigraron a Cataluña. De hecho, su abuelo fue republicano y socialista, e incluso llegó a luchar durante un breve período de tiempo contra el ejército de Francisco Franco en la Guerra Civil en la ciudad autónoma de Melilla. A la vuelta, el abuelo de Rufián tuvo que ingresar en un hospital y se reincorporaría posteriormente al servicio militar.

Sus padres se conocieron en un mitin de la organización comunista 'Bandera Roja'. Siendo hijo único, Rufián comenzó sus estudios en el colegio Virgen de las Nieves, en Santa Coloma. Posteriormente se cambió al centro concertado Cultural de Badalona, donde su familia se mudó en los años 90. Durante los veranos, la familia de Rufián viajaba a Bobadilla, el municipio de su familia paterna, donde le conocían como 'Juanga', ya que su nombre completo es Juan Gabriel.





Su 'relación' con Arturo Pérez-Reverte

Gabriel Rufián siempre se mostró abierto a los medios de comunicación y su sueño desde muy pequeño era, precisamente, ser periodista. Con la figura en mente del entonces corresponsal de guerra, Arturo Pérez-Reverte, el deseo de Rufián no era otro más que el de ser periodista de guerra como él.

Así lo transmitió también el coordinador de 'Súmate' años después, Mar Santín, en una entrevista a 'El País': "Quería ser como Arturo Pérez-Reverte", contó. No obstante, no obtuvo la nota suficiente para poder cumplir aquel sueño y se vio obligado a cambiar de planes, e hizo así el grado de Relaciones Laborales en la Universidad Pompeu Fabra. En el año 2004, hizo un máster en Dirección de Recursos Humanos y se especializó en selección, formación y comunicación, dejando entrever así su gran interés por los medios de comunicación.









'Súmate' fue la organización independentista que hizo que Gabriel Rufián pudiera dar el salto a la política nacional. Todo comenzó en el año 2014, cuando el joven catalán quiso formar parte del grupo. Desde entonces, se convirtió en uno de los rostros más conocidos dentro de los miembros de la organización, y por ende del independentismo catalán.

El motivo de su despido en el año 2015 y sus inicios en la política

Mientras Rufián comenzaba a ganar terreno en 'Súmate', también llevaba varios años trabajando en una empresa de Trabajo Temporal, Organización Activa, dedicada fundamentalmente a la subcontratación en varios países alrededor de todo el mundo. En octubre del año 2014, la empresa suspendió los pagos pero Rufián siguió trabajando en otra empresa de subcontratación de personal industrial, que habían conformado antiguos excompañeros.

No sería hasta el año 2015 cuando fue despedido, unos meses antes de la campaña electoral catalana. Según sus jefes, tal y como recoge 'Vozpópuli', "se le despidió porque no se dedicaba a tiempo completo. Estaba a otros asuntos, como luego se ha comprobado. Faltaba mucho al trabajo", aseguraron. Esto podría explicarse por el papel cada vez más relevante que había comenzado a tener en 'Súmate'. Mientras él aseguraba que aquellas faltas se debían a problemas personales, la empresa defendió que se le despidió por "absentismo laboral".

No obstante, y después de ser despedido, Rufián comenzó a exigir cada vez más a la organización independentista. Alegaba que le dedicaba muchas horas y se negaba a pagar la cuota mensual porque él defendía que aquel precio ya lo pagaba con todo el tiempo que le dedicaba. Sería precisamente su cada vez mayor presencia en los medios de comunicación lo que llamó la atención del líder de Esquerra Republicana de Cataluña, Oriol Junqueras, quien vio en el entusiasmo de Rufián la forma de atraer a un público más joven.

EFE/Alejandro García





En el año 2015, Rufián se sumó a la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y en mayo fue elegido miembro de Subsecretariado Nacional. No ostentó aquel cargo demasiado tiempo, ya que el 30 de octubre anunció que dejaba la dirección y en mayo del año 2016 fue nombrado cabeza de lista de ERC para el Congreso de los Diputados.

Conoció a su expareja en el metro de Barcelona

Sin haber dado todavía el salto a la política nacional, Gabriel Rufián acostumbraba a tomar el metro de Barcelona. Fue precisamente allí donde conoció a la que es madre de su hijo. Tras coincidir con ella en varias ocasiones, el joven Rufián se atrevió a darle su teléfono. Fue así como conoció a Mireia Varela, con quien tuvo a su hijo Biel, quien el pasado 12 de octubre cumplió 11 años. De hecho, tal y como han destacado en varias ocasiones, es una copia exacta de su padre, a excepción de su largo pelo rubio.





En el año 2018, la pareja se separó, aunque lo cierto es que la expareja de Rufián pasó por toda una fase de superación hasta conseguir pasar página tras perder al "amor de su vida". En el año 2019, y a las puertas del año 2020, la expareja de Gabriel publicó una fotografía en su perfil de Instagram donde lamentaba haberle perdido.

"He despedido 2019 llorando, sabiendo que ya no podré recuperarle. Lloro en este 2020 por perder al amor de mi vida, al que escogí como padre de mi hijo, a mi mejor amigo, a mi apoyo incondicional, a mi alma gemela, a mi amante fiel, a mi eterno defensor, a mi paciente protector, a mi infatigable luchador por mí, a mi sueño de familia ideal. No he perdido a una persona en mi vida, he perdido parte de mí misma en él", escribió ella.





Mientras ella lloraba su pérdida, él consiguió rehacer su vida. No se pronunció tras ver aquella publicación y rápidamente rehízo su vida junta a la jefa de prensa del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en el Congreso de los Diputados, Marta Pagola, con quien ha dejado ver que es feliz y está conforme con su situación actual. Tras varios reveses, la expareja de Rufián consiguió pasar página y en febrero del año 2021 consiguió el puesto que tanto había soñado: convertirse en profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Su faceta como 'youtuber' y la polémica con Esty Quesada

En el año 2019, Rufián quiso probar un campo que hasta entonces apenas había manejado y decidió abrirse un canal de YouTube llamado 'La Fábrica', donde hace entrevistas a diversos personajes mediáticos, convirtiéndose así en una evolución de la serie de pódcasts que publicó en el año 2018, en los que también hacía entrevistas.

Lo que no muchos saben es que todos sus programas de YouTube se graban en una empresa desmantelada de Cornellá de Llobregat. El portavoz de ERC en la Cámara Baja desempeña así el papel de periodista con el que siempre había soñado. "Queremos que los que pasen por aquí digan lo que les dé la gana sin someterse a ninguna línea editorial. Sin etiquetas, sin censuras", explicó el mismo en el vídeo de presentación del canal.





La mayor polémica vino servida hace algo más de un mes, cuando Rufián entrevistó a la youtuber Etsy Quesada, más conocida como 'Soy una Pringada'. Todo vino cuando, al hablar de Vox, la invitada dijo que habría que "atacar de vuelta. Deberíamos comprar armas, cócteles molotov y pum", dijo ella. Sin embargo, sus declaraciones no quedaron ahí ya que, a continuación, Rufián le preguntó: "¿Qué hay que hacer con Vox?".

La respuesta de la joven ni tan siquiera sorprendió al portavoz de ERC, quien no se inmutó al escuchar la polémica respuesta: "Matar".





"¿Está mal matar? Sí. A veces no. O matamos o nos matan a nosotros", continuó la youtuber. Unas palabras que, como no podía ser de otra manera, no quedaron exentas de polémica y fueron decenas de personas las que han cargado contra ella. Fue ante el revuelo generado cuando Rufián se desmarcó de Quesada. "No comparto y condeno las palabras de Esty Quesada", subrayó Rufián en una entrevista en 'La Sexta', tras las críticas recibidas por su silencio sobre las declaraciones de su invitada.