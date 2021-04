Gabilondo asegura que la mortalidad por Covid en Madrid es "muy superior a la media nacional"

El candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ángel Gabilondo, ha aseverado este lunes que la mortalidad por Covid en la región es "muy superior a la media nacional".

"Hay unos índices de fallecimiento y mortalidad muy superiores a la media nacional", ha indicado tras señalar que "los fallecidos en Madrid superan la media nacional", y ha citado el último dato disponible, del viernes, cuando el dato de fallecidos en Madrid era del 59% superior a la media nacional.

Además, ha indicado que la tasa general de mortalidad es actualmente de 2.180,71 fallecidos por cada 100.000 habitantes, mientras la media nacional es 1.620,25, por lo que "es claramente inferior al dato de Madrid".

"Hay que recordar que también es Madrid la región con más muertos en residencias de ancianos durante la pandemia, 6.187, el 21% del total de España", ha agregado Gabilondo, quien ha recordado que las muertes en residencias de anciano en España ascienden a 29.408.

Gabilondo ha desglosado estos datos al tiempo que ha señalado que "igual la expresión no es la probabilidad", en alusión a sus declaraciones sobre que el riesgo de morir por Covid-19 en Madrid era un 54% superior, un dato que asegura contrastó al darlo y cuya fuente es el Ministerio de Sanidad.

"Si alguna vez me equivoco en algo, yo no tendré ningún inconveniente en pedir disculpas ni en aclarar lo que ocurrió, pero yo esos datos los contrasté antes de darlos porque los que trabajan conmigo saben hasta qué punto es casi enfermiza mi obsesión por contrastar todos y cada uno de los datos y sus fuentes", ha manifestado.

Por otro lado, en cuanto a la información del Gobierno regional sobre los casos de Covid, ha reiterado que los datos de casos de Madrid "se actualizan y una vez que se actualizan si los miras con perspectiva de tiempo los casos se modifican, igual miras un mes y hay una modificación de datos de bastantes cientos de casos".

"Yo no digo que se haga con mala voluntad y además voy a decir que haya voluntad de engañar", ha agregado, para añadir que sí cree "que el hecho de que se hayan fijado, asentado los datos, no en la fecha misma sino con posterioridad puede inducir a pensar que se genera una incertidumbre y a alguno le puede llevar a pensar que haya habido una voluntad". "Pero yo no juzgo esa voluntad ni hago un juicio de esa voluntad, yo sigo los datos", ha apostillado.