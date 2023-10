La Fundación Secretariado Gitano atendió 532 casos de discriminación y antigitanismo en 2022 en España

La Fundación Secretariado Gitano atendió en el año 2022 un total de 532 casos de discriminación y antigitanismo, según se desprende del XIX Informe anual de FSG 'Discriminación y Comunidad Gitana' 2023, que este año se centra en los hostigamientos colectivos antigitanos, como los casos producidos en Íllora (Granada) y Peal de Becerro (Jaén) el año pasado.

El informe, que se ha presentado este miércoles en el Teatro Salvador Távora de Sevilla, revela que la discriminación afecta mayoritariamente a personas gitanas entre los 18 y los 35 años, y a las mujeres, siendo 121 de las 222 víctimas identificadas.

En cuanto al tipo de discriminación, el documento recoge 68 casos de malas prácticas en comunicación; 217 casos en las redes sociales, muchos de ellos discursos de odio "muy graves" contra las personas gitanas; 46 casos en el ámbito del empleo; 70 en el acceso a bienes y servicios; 18 en los servicios policiales; 44 casos en educación; 29 casos en vivienda, y 18 casos en salud. Además, se recogen otros 22 casos, entre los que se incluyen los casos más extremos de delitos de odio antigitano.

Entre las conclusiones del informe, también destaca el aumento de la concienciación de las personas gitanas sobre los casos que sufren de discriminación, aunque desde la FSG señalan que aún continúan existiendo barreras que limitan la adopción de medidas más activas de denuncia y que repercuten en el acceso a la Justicia.

Otra de las conclusiones apunta a que las sentencias positivas en los casos de litigio estratégico sirven de aliciente y desencadenan procesos más activos para la denuncia. Por ello, la FSG ha reforzado su trabajo en este sentido, llevando ante los tribunales más casos de discriminación y de odio antigitano, y aportando una defensa jurídica sólida y un acompañamiento integral a las víctimas en todo el procedimiento judicial. En 2022 tuvo 29 casos abiertos en vía judicial.

Además, un año más, el informe constata que el género es uno de los condicionantes de discriminación interseccional más habitual y señala que las mujeres gitanas se enfrentan a "barreras sociales muy complejas", por lo que necesitan una atención y acompañamiento especializados, como el que brindan las técnicas de Igualdad que trabajan en el marco del programa Calí, por la igualdad de las mujeres gitanas de la FSG. En concreto, el Informe recoge 38 casos de discriminación interseccional.

Finalmente, desde la FSG destacan que la aprobación de la Ley Integral para la Igualdad de Trato y No Discriminación en el año 2022 ofrece un marco de protección frente a la discriminación más amplio pero lamentan que estos avances normativos no se están aplicando de manera totalmente efectiva, dado que no se ha creado todavía la Autoridad Independiente para la Igualdad de Trato, a pesar de haber transcurrido casi un año desde que acabara el plazo de seis meses que estipulaba la ley para su creación.