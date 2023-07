Fundación Roviralta y Fundación Integra ofrecen 6 becas a mujeres maltratadas para mejorar su empleabilidad y formación

Fundación Roviralta y Fundación Integra han puesto fin a la X edición de 'Preparadas para el empleo' que ha permitido ofrecer seis becas a seis mujeres maltratadas para mejorar su empleabilidad y formación.

Con esta iniciativa, buscan apoyar la integración laboral de mujeres víctimas de violencia de género, uno de los colectivos vulnerables con mayor tasa de desempleo en España, según han informado.

Para conseguir este objetivo, las fundaciones han desarrollado un programa de orientación, formación, fortalecimiento e intermediación laboral. Así, a través de talleres socio-laborales, estas seis mujeres han aprendido a identificar sus habilidades y fortalezas para afrontar el reto de buscar, conseguir y mantener un empleo.

Asimismo, a las mujeres se les ha facilitado motivación, confianza, formación y estrategias de acción para incorporarse a la vida laboral, que según las fundaciones es "vital para cubrir las necesidades de sus hijos, mantener su custodia y garantizar su futuro, así como recuperar la confianza en sí mismas".

"Me encantaría que todas las empresas supieran lo que significa esta oportunidad para que las mujeres que han vivido un pasado de violencia empiecen de nuevo", ha señalado una de las participantes en esta X edición del proyecto.

Por otro lado, otra de las beneficiarias ha explicado esta iniciativa le ha hecho ver que tiene habilidades "que no sabía que existían". "Me ha ayudado a quererme más, a recuperar mi autoestima, a no dejarme caer, a no dejarme asustar por lo que hay afuera. Y me ha ayudado a retomar mi vida laboral. Para mí ha significado más que un trabajo en sí, me ha ayudado a reconstruirme internamente para dar el paso de superar esos miedos y barreras que me impedían saber si podía volver a trabajar", ha añadido.

Fundación Roviralta y Fundación Integra colaboran juntas desde el año 2011 con el objetivo de apoyar a mujeres que han sufrido violencia.