Fundación ONCE entrega 16 becas del Programa 'Por Talento Digital' apadrinadas por Fundación Vodafone

Fundación ONCE ha entregado este viernes un total de 16 becas de su programa 'Por Talento Digital' apadrinadas por Fundación Vodafone, que pretende contribuir así a mejorar la formación tecnológica de las personas con discapacidad y, con ello, su inserción en el mercado laboral.

El acto de entrega de estas ayudas, celebrado vía online, ha contado con la presencia de la directora de Formación y Empleo, Operaciones y Transformación de Fundación ONCE, Sabina Lobato, y el Head of IT en Vodafone España, Manuel Patiño.

Los dos han coincidido en señalar la importancia de que empresas como Vodafone se sumen a iniciativas como esta para mejorar la formación cualificada y con ello la inserción laboral de los jóvenes con discapacidad.

El programa de becas 'Por Talento Digital' es una iniciativa de Fundación ONCE que busca ayudar a las personas con discapacidad a adquirir las competencias y habilidades tecnológicas necesarias para encajar en los perfiles profesionales que tienen mayor demanda en el mercado laboral, al tiempo que quiere también "reducir la brecha digital de género".

Desde esta perspectiva, el programa concede becas para sufragar curso o acciones formativas presenciales, online o mixtas, en alguna de las siguientes áreas de conocimiento: másteres y postgrados en los ámbitos de Ingeniería Informática, Electrónica o de Telecomunicaciones; Industria 4.0 e Internet of Things; Ciberseguridad; Big Data, Data Science; Inteligencia Artificial/Machine Learning; Computación en la nube; CRM y ERP (Software de gestión de clientes y empresarial); Marketing Digital; Diseño y UX/UI (Experiencia de Usuario e Interacción de Usuario); Lean y Agile Project Management; Desarrollo de webs y apps, e Informática de gestión.

En concreto, las apadrinadas por Fundación Vodafone han servido para cursar los siguientes programas formativos: Máster en Drupal 8 ONLINE, Máster en Marketing y comunicación digital, Curso Especialista en Impresión 3D y Aplicaciones Profesionales para Drones, 2º curso Carrera de Diseño y Creación de Videojuegos, Programa Superior en Big Data & Business Analytics, Máster Superior en Animación 2D - Avanzado, 1º CFGS*Desarrollo de Aplicaciones Web, 1º CFGS Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma, Técnico en Creación de videojuegos, Curso en HTML5 y CSS, Programa Superior en BIG DATA Analytics [PSBDA], Master Marketing Digital & Ecommerce, Curso de JavaScript, JQuery y Angular2, QGIS aplicado a la Agricultura, Ciclo Profesional (de Fotografía Digital) y Curso online de PHP y MySQL.

El programa de becas 'Por Talento Digital' es una iniciativa abierta, por lo que las ayudas se conceden progresivamente hasta agotar la dotación económica establecida para su desarrollo, lo que significa que los interesados en beneficiarse de una de ellas pueden solicitarla. Así, pueden seguir pidiendo ayudas los estudiantes mayores de 16 años que tengan un grado de discapacidad igual o superior al 33%.