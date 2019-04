Fundación Microfinanzas BBVA avala el taller de Jessica Hernández, voz de 1,2 millones de emprendedoras en Latinoamérica

La joven emprendedora Jessica Hernández, cuya imagen cargando una lavadora se hizo viral en 2018, ha hecho progresar su negocio gracias al apoyo de la Fundación Microfinanzas BBVA en Colombia, un año después de su intervención en Naciones Unidas para poner voz al esfuerzo de los 1,2 millones de emprendedoras a las que atiende la Fundación en América Latina, según ha señalado la organización.

En este sentido, el presidente de BBVA, Carlos Torres Vila, ha viajado hasta la casa de Hernández en Soacha, un municipio a 20 kilómetros de Bogotá, para conocer cómo ha progresado la mujer que hace un año sustituyó su negocio de alquiler de lavadoras por horas por un taller de confección. BBVA apoya en sus emprendimientos a más de 2 millones de personas, de los cuales el 60% son mujeres latinoamericanas.

"Jessica es un ejemplo de cómo el apoyo de la Fundación Microfinanzas BBVA contribuye a que personas como ella mejoren sus pequeños negocios", ha asegurado el presidente de BBVA en su visita.

Por su parte, Hernández ha resaltado la labor de Bancamía para el desarrollo de su proyecto. "Vinieron a mi casa, vieron mis ingresos y gastos y me dijeron lo que podía pedir para no sobreendeudarme, cómo pagar las cuotas y cómo podía progresar". Cuenta que cuando le otorgaron el crédito no se lo podía creer, porque es difícil conseguir apoyo "cuando eres mujer y cabeza de hogar", ha dicho la mujer, madre de cuatro hijos menores de diez años.

"La historia de Jessica es importante para que otras emprendedoras como ella vean lo que pueden conseguir con el apoyo financiero adecuado, especialmente cuando casi el 60% de las mujeres colombianas ni siquiera tiene una cuenta corriente", ha añadido Torres Vila.