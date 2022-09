La Fundación Española de Fibrosis Quística urge a Vertex y Sanidad a llegar a un acuerdo para financiar 'Kaftrio'

La Fundación Española de Fibrosis Quística pide a Vertex y Sanidad a llegar a un acuerdo "real" urgente para financiar 'Kaftrio' en el Sistema Nacional de Salud (SNS), en vista de "todos los meses perdidos" desde la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) celebrada en mayo.

'Kaftrio' fue incluido con retraso respecto a los países del entorno en el SNS el 1 de diciembre de 2021, para personas con fibrosis quística (FQ) mayores de 12 años con al menos una copia de la mutación F508del. Esto comprende aproximadamente al 70 por ciento de la población con FQ en España.

Casi simultáneamente, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) amplió la indicación de este tratamiento para niñas y niños de entre 6 y 11 años, y fue autorizado en enero por la Comisión Europea para su comercialización en Europa. "Lo ocurrido con la indicación de adultos está a punto de repetirse y, ocho meses después, 500 niñas y niños con Fibrosis Quística en España siguen esperando para poder acceder a este revolucionario tratamiento", ha dicho la organización.

De hecho, prosigue, el pasado mes de mayo, en la reunión de la CIPM se acordó financiar las indicaciones pediátricas de dos de los moduladores CFTR de Vertex ('Kalydeco' y 'Orkambi'), si bien los otros dos ('Kaftrio' y 'Symkevi') no se aprobaron y, a día de hoy, continúan las negociaciones entre el laboratorio y el Ministerio de Sanidad para conseguir la autorización de estas indicaciones pediátricas en la próxima CIPM que tendrá lugar a finales de septiembre.

"Nos ha sorprendido lo ocurrido el pasado mes de mayo. Nadie se esperaba que no hubiese acuerdo de financiación cuando se había producido un acuerdo en diciembre para mayores de 12 años. Esa aprobación por parte del CIPM que, no estaba acordada con el laboratorio y que éste no ha aceptado, hace que nadie entienda la situación actual con claridad y genere más incertidumbre de la deseada. Es muy difícil explicar al colectivo y a los profesionales que seguimos sin acuerdo. Espero que el laboratorio y el Ministerio de Sanidad puedan llegar a un acuerdo que permita a finales de septiembre desbloquear el acceso de este tratamiento para las niñas y niños con FQ", ha dicho el presidente de la Federación Española de FQ, Juan Da Silva.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Española de FQ y de la Fundación Española de FQ, Óscar Asensio, tampoco ha entendido el retraso en la negociación ni la "injusta espera" para todas los menores con esta enfermedad.

"No podemos estar reclamando una y otra vez, en cada nueva indicación y en cada ampliación etaria, que se agilicen los tiempos para que los tratamientos innovadores estén disponibles para el colectivo FQ. Debemos buscar de una vez por todas que las aprobaciones de este tipo de tratamientos sean automáticas cuando un organismo regulador como la EMA, donde participa la agencia reguladora española (AEMPS), autoriza su utilización en edades más tempranas. Además, se deben agilizar los procesos de negociación de financiación, para que el acceso a estos tratamientos no se retrase durante años o que no paralicen la llegada real del fármaco al paciente, cuando su esperanza de vida se pierde mes a mes", ha dicho.

Asimismo, el colectivo de Fibrosis Quística continúa promoviendo la investigación, ya que todavía existe un 30% de la población con Fibrosis Quística en nuestro país que no puede beneficiarse de ninguno de estos tratamientos moduladores debido a sus mutaciones. Actualmente hay abiertas varias líneas de investigación en busca de un tratamiento efectivo para estas mutaciones, por lo que se necesita una mayor agilidad en los procesos de aprobación de futuros fármacos, para que todas las personas con FQ que todavía están esperando no sufran retrasos innecesarios que puedan afectar directamente a su salud y supervivencia.