Fundación Alternativas llama a desmontar el falso mito del problema migratorio ante la campaña electoral del 10N

Un documento vinculado a la fundación rechaza vincular la criminalidad con la inmigración irregular

Fundación Alternativas ha organizado la presentación de un documento para "desmontar el falso mito del problema migratorio" ante la próxima campaña electoral por los comicios generales del 10 de noviembre. El texto expone "hechos y realidades" contra "las falsedades" que se difunden sobre este asunto entre la población europea y, en concreto, rechaza la relación que se suele establecer entre las tasas de criminalidad y la inmigración irregular.

El documento examina el fenómeno migratorio en la Unión Europea, la opinión pública al respecto, la relación entre la inmigración y la seguridad, así como la islamización del hecho migratorio. Todo ello en un escenario en el que el populismo y el euroescepticismo han ido adquiriendo una mayor relevancia en los últimos años y las 'fake news' son cada vez más habituales sobre esta materia.

"Contra las falsedades y el falso mito migratorio, este trabajo expone hechos", ha defendido el vicepresidente ejecutivo de la Fundación, Diego López Garrido, durante una rueda de prensa. A su juicio, la crisis política migratoria es "inventada, pero no real".

Ante la campaña electoral del 10N y la expansión de discursos populistas, López Garrido sostiene que el asunto de la inmigración "no es muy rentable para los partidos políticos" porque, entre otras cosas, la sociedad española la admite e integra. "La utilización de la inmigración que ha servido en otros países como elemento resorte para conseguir votos, no sucede tanto en España. No existe ese rechazo, al contrario, hay una visión integradora", ha recalcado.

También piensa así una de las autoras del estudio Leticia Rodríguez, para quien en España "no cala con fuerza" el discurso antiinmigración. En su opinión, esto se debe al "pasado", a que los españoles también han emigrado por diversas causas, como la guerra civil.

En cualquier caso, Rodríguez cree que durante la campaña electoral los partidos van a recurrir a otros asuntos para "ganar puntos" de cara a los posibles votantes, como el proceso catalán. "La inmigración va a ocupar cierto espacio pero a día de hoy hay problemas a nivel nacional más importantes", ha sentenciado.

Para ella, la educación en la multiculturalidad es clave para luchar contra los discursos que cargan contra los migrantes, pero también los son los "datos". Preguntada sobre la existencia de un 'efecto llamada' al que aluden algunos líderes políticos al hablar de inmigración en España, Rodríguez ha incidido en que los "datos" muestran que existe "una crisis migratoria que procede de países en conflicto".

FALSA RELACIÓN ENTRE DELINCUENCIA E INMIGRACIÓN

Respecto a la relación entre la delincuencia y la inmigración irregular que realiza Vox, ha señalado en que es "falso". "Si Vox ya no se cree al Instituto Nacional de Estadística, pues que se crea sus propias estadísticas", ha ironizado Rodríguez.

En esta misma línea se ha pronunciado Beatriz Cózar Murillo, autora del estudio, que ha reivindicado "hechos" frente a las noticias falsas. "En asesinatos, homicidios, delitos sexuales, hurtos, robos y seguridad vial, en todos los casos se da que la incidencia de población reclusa inmigrante es mucho menor que la española", ha declarado.

Tal y como ha expuesto, en España el aumento de la población inmigrante en 2014 no ha venido acompañado de un aumento de la criminalidad. "Mientras que la población inmigrante fue aumentando las tasas de criminalidad fueron disminuyendo", ha dicho.

Según datos del Consejo General del Poder Judicial citados por la autora, en España en 2018 había "48.000 reclusos" y, de acuerdo a cifras del INE, en España en 2017 había un total de 266 condenados por homicidio y 135 por asesinato. "La población española reclusa por este tipo delitos es mayor", ha agregado, precisando por ejemplo que de los condenados por asesinato había 24 procedentes de países de la UE, 13 de África y 18 de América. Según ha afirmado, esto mismo sucede en los delitos sexuales, "pese a lo que pueda pensarse".

CONTRA LAS 'FAKE NEWS' SOBRE MIGRANTES

La autoras hacen seis propuestas para luchar contra las falsas noticias en el ámbito de la inmigración, entre las que está el impulso de una política migratoria común y un sistema común de asilo en la UE. Además, ven necesaria la formación de los futuros migrantes en origen y el impulso de acuerdos entre países de origen y destino, y recomiendan facilitar la integración social de los migrantes.

Contra las noticias falsas, apuesta por el fomento de la alfabetización digital con el objetivo de que los ciudadanos sepan verificar las informaciones; impulsar observatorios y clínicas especializadas en derechos humanos e inmigración; y de foros de debate sobre este asunto dirigidos a la población.