El fuego continúa azotando España, con especial virulencia en la Comunidad Valenciana

Los incendios forestales continúan una jornada más azotando diversas comunidades en España con especial virulencia en la Comunidad Valenciana, donde el fuego declarado este sábado en Vall d'Ebo, en Alicante, ha calcinado ya 11.500 hectáreas y el originado el pasado lunes en Bejís, en Castellón, ha arrasado unas 9.900.



La Comunidad Valenciana está siendo en estos momentos la región más azotada por los incendios: el iniciado en Bejís, que posee un perímetro de 50 kilómetros, ha llegado este miércoles hasta la provincia de Valencia, donde afecta a la localidad de Alcublas.



Según cálculos provisionales, el incendio de Bejís ha quemado alrededor de 9.900 hectáreas, ha obligado a la evacuación de cerca de 1.500 personas de cuatro municipios y al confinamiento de un quinto.



La mirada también está puesta en el incendio de Vall d'Ebo, en Alicante, que ha quemado 11.500 hectáreas y tiene un perímetro de 80 kilómetros, un fuego que continúa activo en todos los frentes, aunque debido al aumento de la humedad avanza de forma más lenta.



También en Alicante medios aéreos y efectivos terrestres trabajan para sofocar un incendio declarado a primera hora de esta tarde en una zona de la partida de la Puça, en el término municipal de Petrer, que ha obligado a desalojar de forma preventiva el campamento Caprala en el que se alojaban diez personas.



La voracidad de las llamas de los incendios de Bejís y Vall d'Ebo, avivados por una jornada muy ventosa, ha desembocado en una llamada de Emergencias Valencia para que los bomberos en periodo de vacaciones que lo deseen se unan a las labores de lucha contra el fuego.



El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confiado en que una ligera mejoría en la meteorología en la zona de Bejís pueda hacer que se pase de las labores de protección que se han desarrollado hasta ahora a las de ataque del fuego.



El ministro ha hecho estas declaraciones en Viver, donde se ha establecido el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del incendio iniciado el lunes por la tarde en Bejís y que afecta a varios municipios del Alto Palancia, aunque este miércoles ha cruzado la frontera con Valencia y llegado al término municipal de Alcublas.



Por su parte, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha alertado este miércoles de que la extensión del perímetro de ambos incendios hace "muy difícil" poder controlarlos, ya que no puede haber bomberos en todas las zonas, y ha señalado que confían en que los medios aéreos puedan actuar "con fuerza" durante esta jornada al haber menos humo.



Puig se ha mostrado esperanzado en que a partir del mediodía o esta tarde se puedan producir lluvias en la zona del incendio de Bejís, como apunta la previsión, que al menos ayudarían a "iniciar la estabilización", y ha indicado que están pendientes de si las llamas pueden afectar a la autovía Mudéjar, la A-23, por la evolución del viento, aunque de momento no hay problema.



Sobre el número de personas que han tenido que dejar sus municipios estos días por los dos incendios, Puig las ha cifrado en más de 2.000, si bien ha destacado que se trata de zonas de veraneo y la mayoría ha regresado a sus casas en otros municipios.



También ha apuntado que esta noche unas 100 personas han hecho uso de los albergues instalados por Cruz Roja en las zonas de ambos fuegos.



Además, seis de las personas que resultaron heridas este martes tras abandonar un tren de media distancia que se había detenido por el incendio de Bejís permanecen hospitalizadas, cinco de ellas con quemaduras en el Hospital La Fe de Valencia, de las que tres están graves, y la sexta en el General de Valencia.



Mientras tanto, el Gobierno valenciano ha anunciado que pedirá al Ministerio de Transición Ecológica una partida extraordinaria para la recuperación y restauración de las zonas afectadas por los grandes incendios forestales de La Vall d'Ebo, Bejís y Les Useres.



ESTABILIZADO EL FUEGO DE AÑÓN DE MONCAYO, EN ZARAGOZA



En Aragón se ha desactivado la situación de emergencia y protección civil por el incendio declarado el sábado en Añón de Moncayo, en Zaragoza, que continúa estabilizado, y se ha autorizado este miércoles el realojo de los cerca de diez vecinos del Santuario de la Misericordia de Borja, que todavía no podían volver por falta de suministro eléctrico.



De este modo, los cerca de 1.500 desalojados de 8 municipios por el incendio, que ha arrasado unas 6.000 hectáreas, han podido regresar a sus domicilios.



Además, se ha dado por controlado a primeras horas de este miércoles el incendio registrado en la zona del Isábena, en la comarca de la Ribagorza (Huesca), que hasta la jornada de ayer había calcinado más de 50 hectáreas.