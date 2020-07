El fuego arrasó 16.091 hectáreas en lo que va de año hasta el 28 de junio, un 63,48% menos que en 2019

El fuego arrasó 16.091,91 hectáreas de superficie entre el 1 de enero y el 28 de junio, de las que 541 hectáreas se quemaron en los últimos 7 días, según datos del Ministerio para la Agricultura, Pesca y Alimentación que reflejan que en lo que va de año se han quemado en torno a un tercio que en el mismo periodo del año pasado y aproximadamente la mitad que la media del decenio.

De acuerdo con los datos del Ministerio, en lo que va de año ha ardido un 63,48 por ciento menos que en el mismo periodo de 2019 y un 47,29 por ciento menos que la media del decenio, lo que refleja un acusado descenso del número de la superficie afectada en este 2020 que ha tenido una primavera más lluviosa de lo normal.

El número de incendios también es significativamente menor, ya que en 2020 hasta el 28 de junio se han contabilizado un total de 3.060 siniestros, menos de la mitad que los 6.609 del año pasado y los 5.316 de media de los últimos diez años.

Además de los 3.060 fuegos, más de la mitad, 1.776 fueron conatos, en los que la superficie afectada por las llamas fue inferior a una hectárea, mientras que 1.284 superaron esta superficie afectada y de ello, tres pasaron a la categoría de Grandes Incendios Forestales, al superar las 500 hectáreas arrasadas. El año pasado en estos casi seis meses se habían contabilizado ya siete GIF y la media del decenio está en 3 fuegos de más de 500 hectáreas.

De las 16.091,91 hectáreas quemadas, 12.064,66 hectáreas eran de superficie matorral y monte abierto; 2.215,74 hectáreas de pastos y dehesas y 1.811 hectáreas de superficie arbolada. En total, el 0,58 por ciento del territorio resultó afectado frente al 0,158 de hace un año por estas fechas.

El año 2020 se sitúa, hasta la fecha, como el mejor ejercicio de los últimos diez años en cuanto a los incendios forestales, solo superado por los años 2013 (8.856,49 has); 2018 (9.498,94 has) y 2016 (9.765,55 has).

En cuanto a la distribución geográfica del fuego en 2020, los datos del Ministerio reflejan que el 58,69 por ciento de los siniestros se registró en el noroeste donde a su vez se quemó el 77,67 por ciento de la superficie arbolada y el 78,72 por ciento de la superficie forestal.

Por su parte, en las comunidades interiores se contabilizaron el 27,39 por ciento de los fuegos y allí se quemó el 17,70 por ciento de la superficie arbolada y el 11,26 por ciento de la superficie forestal total.

Mientras, en el Mediterráneo, donde tuvo lugar el 13,20 por ciento de los fuegos, se quemó el 4,63 por ciento de la superficie arbolada y el 4,06 por ciento de la superficie forestal.

Llama la atención la estadística de Canarias, donde se contabiliza apenas el 0,72 por ciento de los incendios de este primer semestre del año, pero en los que no ardió superficie arbolada pero sí se quemó el 5,96 por ciento de toda la superficie forestal arrasada por las llamas en España en este periodo.