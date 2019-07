El fuego arrasa 53.119 hectáreas hasta el 21 de julio de 2019, que ya es el cuarto peor año del decenio

El fuego ha arrasado un total de 53.119 hectáreas de superficie desde que comenzó el año hasta el 21 de julio, según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que reflejan que en la última semana ardieron 4.297,29 hectáreas y que 2019 se sitúa como el cuarto peor año del decenio.

Hasta la fecha, el incremento del área afectada por las llamas hasta el 21 de julio respecto al año pasado es de un 483,5 por ciento, es decir, casi cinco veces más que en el mismo periodo de 2018.

Así, 2019 va camino de convertirse en un mal año para los incendios forestales, ya que solo 2012 (139.274 has), 2017 (64.500 has) y 2009 (60.400 has) superaron esta superficie.

Además, el número de incendios en lo que va de año alcanza los 7.483 siniestros, más del doble que hace un año, cuando se registraron 3.470 fuegos. De estos, 4.741 fueron conatos, en los que ardió menos de una hectárea de superficie, el doble (99,03%) de los conatos en el mismo periodo del 2018.

El número de incendios que superaron una hectárea quemada es un 60,32 por ciento más que en el mismo periodo de hace un año, con 2.742 fuegos frente a los 1.088 incendios del año pasado.

LOS GRANDES INCENDIOS SE MULTIPLICAN

El año 2019 es ya el tercer peor año de los últimos diez por número de grandes incendios forestales (GIF), aquellos que superan las 500 hectáreas de superficie forestal, ya que en los casi siete primeros meses del año se han producido 9 GIF, frente a uno en el mismo periodo del 2018.

En concreto, en 2012 se produjeron 20 GIF, en 2017, 10 grandes fuegos y, en tercer lugar se sitúa ya 2019, con 9 fuegos de más de 500 hectáreas. De hecho, en 2009, que es otro de los peores años del decenio, hasta el 21 de julio no se había registrado ningún GIF.

En cuanto al tipo de vegetación, de las 53.140 hectáreas quemadas, 32.140 hectáreas, en torno al 65 por ciento, eran de superficie matorral y monte abierto; 13.609,85 hectáreas de superficie arbolada y 7.369,24 hectáreas de pastos y dehesas.

Del total de incendios, casi la mitad, el 45,75 por ciento se registraron en el Noroeste; el 38,28 por ciento en las comunidades interiores; el 15,52 por ciento en el Mediterráneo y el 0,45 por ciento en Canarias.

Del total de la superficie arbolada, el 42,59 por ciento se quemó en el noroeste; el 33,15 por ciento en el Mediterráneo; el 24,16 por ciento en las comunidades interiores y el 0,09 por ciento, en Canarias.

De la superficie forestal, el 56,79 por ciento ardió en el noroeste; el 27,45 por ciento en las comunidades interiores; el 15,61 por ciento en el Mediterráneo y el 0,15 por ciento, en Canarias.