La frustrada historia de amor a primera vista de dos coruñeses en el bus que los vecinos tratan de arreglar

Seguro que más de una vez has tenido un 'amor de transporte público'. Nos referimos a ese momento en el que te cruzas con alguien en el autobús, compartes alguna que otra mirada y sientes un auténtico flechazo. Este el caso de dos pasajeros que ya han revolucionado las redes con su historia.

Una hoja de papel ha llamado la atención de los vecinos de A Coruña. La nota ha aparecido pegada en un poste, en frente de la parada del autobús 371. En ella podemos observar cómo una persona se dirije a otra con las palabras "Al chico del 1A que me pidió el número y no se lo di... me arrepentí al llegar a casa. Si aún lo quieres, vente un día a la hora que siempre llegamos en bus. Quiero ese número." Una declaración en toda regla que parece haber llegado tras compartir un trayecto e intercambiar unas palabras.

Love is in the bus!!! �� ������ pic.twitter.com/GmcBZtjPVm — Tranvías Coruña (@TranviasCoruna) August 27, 2019

Las redes ya se han movilizado para saber cómo continúa la historia. La publicación ya cuenta con centenas de likes y retuits y ha adoptado el hashtag #loveisinthebus, en el que algunos se han animado a compartir cómo conocieron en el mismo medio a su actual pareja. ¡Qué romántico!

Otros han propuesto que el bus que viaja desde el hospital Abente y Lago hasta A pasaxe cuelgue en sus puertas el cartel, que parece haber desaparecido ya del lugar en el que lo pusieron, para facilitar la búsqueda.

Usar el transporte público tiene beneficios como la menor contaminación que produce en comparación con un vehículo privado y ahora sabemos... ¡que también puedes encontrar al posible amor de tu vida o, por lo menos, una anécdota preciosa que contar!