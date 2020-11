Freddie Highmore: "En 'The Good Doctor' queríamos homenajear a los héroes sanitarios de la pandemia"

LOS ANGELES, 24 (CulturaOcio - Raquel Laguna)

El Dr. Shaun Murphy se enfrenta a la pandemia del COVID-19 en la cuarta temporada de The Good Doctor. El canal AXN ya emite los nuevos capítulos de la exitosa serie de televisión protagonizada por el actor Freddie Highmore.

CulturaOcio.com entrevistó al intérprete británico, quien se encuentra en la ciudad canadiense de Vancouver rodando la serie. La actual pandemia del COVID-19 que asola al mundo centrará gran parte de la trama, tal y como se ha visto en los primeros episodios. "Lo más importante para nosotros era rendir homenaje a los profesionales sanitarios de la vida real que han sido unos héroes ante la pandemia en estos últimos meses", explica Freddie Highmore.

Para el actor y el resto del equipo era inconcebible no plasmar en The Good Doctor la realidad de lo que está ocurriendo. "Como actores, nosotros solo interpretamos a médicos en televisón y eso no tiene nada que ver con lo que realmente está haciendo la gente ahí afuera, todos los días. Hubiera sido irresponsable no representar eso en la serie", asegura Highmore.

AMOR EN TIEMPOS DEL CORONAVIRUS

La vida sentimental del Dr. Shaun Murphy evolucionará a pasos agigantados en esta nueva temporada. "En la tercera temporada fue emocionante y divertido explorar esos inicios amorosos de Shaun con Lea y Carly. Shaun disfruta enamorándose de alguien por primera vez. Con el tiempo, desarrollaremos una relación más profunda. Al principio tienen que mantener la distancia y no pueden estar juntos durante la pandemia. Será desafiante, pero me emociona ver que la relación avanza y crece con el tiempo", cuenta el actor acerca de la relación entre Shaun y Lea.

La llegada de nuevos residentes al hospital St. Bonaventure también supondrá un reto para el Dr. Shaun Murphy. "Será emocionante ver cómo Shaun asume responsabilidades por primera vez con la llegada de los residentes", afirma Highmore.

En los nuevos capítulos de The Good Doctor, el equipo deberá hacer frente a una situación que afecta a todo el planeta, la pandemia actual. Al mismo tiempo, todo el grupo tratará de recuperarse tras el trágico final de la temporada anterior.

La serie de David Shore incorpora además nuevas caras: la Dra. Olivia Jackson (Summer Brown), la Dra. Jordan Allen (Bria Samoné Henderson), el Dr. Asher Wolke (Noah Galvin) y el Dr. Enrique "Ricky" Guerin (Brian Marc) se unen al equipo del hospital St. Bonaventure como nuevos aspirantes a médicos residentes. Estarán supervisados por el Dr. Shaun Murphy (Freddie Highmore), la Dra. Claire Brown (Antonia Thomas) y el Dr. Alex Park (Will Yun Lee).