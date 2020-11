Franco tilda de "intolerable" lo sucedido anoche en Madrid y avisa que el Gobierno "no permitirá estos comportamientos"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha tachado de "intolerables" los incidentes violentos ocurridos anoche en el centro de la capital y ha avisado que el Gobierno "no permitirá estos comportamientos".

En una entrevista esta tarde a RNE recogida por Europa Press, Franco ha señalado que se ha interesado por la salud de los tres policías heridos en estos disturbios, pero sus heridas son leves y su integridad física no corre peligro. Otros 9 personas también resultaron heridas leves.

"Por respeto al conjunto de ciudadanos, sanitarios, policías, no se pueden consentir comportamientos como los ocurridos ayer en la Gran Vía y zonas aledañas. Entre los objetos incautados había piedras, palos, también material explosivo. El objeto de la protesta no es libertad, tiene narices que quienes convocan sen los enemigos de la libertad, contraviniendo las normas. La sociedad españoles no se puede permitir estos comportamientos el Gobierno central no lo vamos a permitir", ha dicho.

El representante del Gobierno de España en Madrid ha pedido "sensatez" después de escuchar a algunos dirigentes políticos. "Yo no voy a acusar a nadie, pero algún partido reivindicaba el derecho a manifestarse, que son los que históricamente nos negaban este derecho", ha apostillado.

José Manuel Franco ha solicitado "máxima colaboración" de todas las fuerzas políticas y sociales porque "esta pandemia solo la vamos a superar con medidas drásticas y colaboración de todos los políticos". También ha destacado el "ejemplar comportamiento responsable y sensato" de la inmensa mayoría de los españoles. "Esto no es capricho de nadie, hay que adoptar medidas para atajar esta crisis y si no se adoptan sufriremos más esta pandemia", ha finalizado.