Franco cuestiona la cartilla Covid que quiere aplicar Madrid: "Fomentará ciudadanos de primera y de segunda"

Cree que la medida no tiene sustento científico y puede dar "carta blanca" sobre medidas de protección a personas que pueden "contagiarse y contagiar"

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, ha manifestado sus dudas sobre la viabilidad de la cartilla Covid que quiere impulsar la Comunidad al entender que no se sustenta en criterios científicos y ha deslizado que, "desde el punto de vista social", se fomentará que haya "ciudadanos de primero y de segunda".

También ha transmitido su inquietud sobre el registro obligatorio de datos de usuarios que acudan a locales de ocio, dado que el solicitar el DNI de un cliente puede "confrontar" con la Ley de Protección de Datos.

"No quiero aventurarme y meterme en vericuetos de los que luego no pueda salir, pero no sé hasta qué punto se puede hacer eso", ha manifestado el delegado en declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, para insistir en sus dudas sobre si los ciudadanos se van a sentir seguros con el uso que se puede dar luego a esos datos.

Sobre la cartilla Covid-19, el delegado del Gobierno ha señalado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha aclarado que es un proyecto "experimental" pero él es de la opinión de que, en materia de salud, los "experimentos mejor con gaseosa" porque "no se puede jugar con la salud" aunque ello no sea la intención de la dirigente regional.

Para Franco, la denominada cartilla Covid es "cuanto menos dudosa" puesto que desde el punto de vista sanitario está "demostrado" por expertos y científicos que una persona que ha padecido la enfermedad y la ha superado, puede volver a contagiarse.

Por ello, ha cuestionado que se pueda dar "carta blanca" sobre las medidas de protección frente al Covid-19 a personas que pueden "contraer y contagiar" el virus.

El delegado del Gobierno en Madrid ha asegurado que apoyará y colaborará con las medidas de lucha contra el coronavirus con todas las administraciones y que la lealtad institucional en ese sentido "va a ser absoluta".

Dicho esto, ha incidido en que el Ejecutivo central ha actuado en el aeropuerto de Barajas según lo dispuesto por el resto de países de la Unión Europea con controles "proporcionados" a los visitantes.

En este sentido, ha opinado que en el aeródromo madrileño se ha hecho "lo correcto" y que antes de exigir más medidas se tienen que analizar el origen de los rebrotes de Covid-19 en Madrid.

"¿Se produjeron personas que pasaron por Barajas? Sinceramente creo que no", ha apostillado Franco para señalar que cargar los rebrotes a los turistas que vienen de Barajas por falta de controles es hacer "un flaco favor". Además, ha recalcado que Anea refuerza con 400 personas el personal dedicado a los controles y que todo lo que sea reforzar es "bueno" pero "no es justo" cargar "todas las culpas" a las medidas desplegadas en Barajas, que son "proporcionadas".

Franco también ha descartado, con los datos actuales de la incidencia de la enfermedad, que pueda volverse a una situación de mando único y ha recordado que las competencias sanitarias están transferidas a las autonomías.

Por ello, ha asegurado que lo efectivo es actuar "con la diligencia adecuada" y que se incremente el número de rastreadores en Madrid y se reactiven los centros de Atención Primaria cerrados o con limitaciones de actividad.