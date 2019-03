La foto que confirma el 'buen rollo' Francisco y Canales Rivera

La saga Rivera es una de la más importantes de nuestro país. La familia y sus miembros han pasado por altos y bajos desde el fallecimiento del torero Paquirri. Desde entonces, los rumores y los bulos han pasado factura a las relaciones internas de la familia y son muchos los miembros que no se hablan. Canales Rivera, hijo de Teresa Rivera es el sobrino de Paquirri y primo hermano de Cayetano y Francisco Rivera. La relación con estos nunca ha sido especialmente buena pero parece que el paso de los años pone a cada uno en su lugar.

Mucho se habló en su día de que a Carmina Ordóñez y su padre, no les gustaba que Francisco y Cayetano se juntaran con Canales ya que era como descender de nivel porque no tenía el legado en la plaza de toros del padre de Carmina ni mucho menos de Paquirri. Fue entonces, con la muerte del marido de Isabel Pantoja, cuando saltó a la luz ya no la mala relación sino la nula relación que tenían los primos. Ya saben, a veces se confunde la mala relación con la ausencia de ella.

Parece que ahora, Francisco Rivera y su primo Canales han retomado la relación que hace años dejaron atrás. El tiempo ha puesto a cada uno en su lugar y les ha unido. O así al menos, lo ha reflejado el hijo de Teresa Rivera en su perfil de Instagram colgando una fotografía en la que podemos ver como los dos primos, con una sonrisa de oreja a oreja, posan juntos mientras que Fran está montado a caballo. Además, Canales ha despejado todo tipo de dudas estableciendo de título en la fotografía: "Nunca es tarde".

Sin duda, esto supone un antes y un después en la familia Rivera. Los hijos de Paquirri y Carmina Ordóñez siempre se han mostrado susceptibles de hablar de las relaciones personales con los miembros de su gran familia. De hecho, pocas han sido las veces que hemos visto a los hermanos hablando para una revista o en un plató de televisión. Ahora, Francisco y Canales Rivera han arreglado sus diferencias y han dejado atrás una época en la que no tenían ningún tipo de contacto. De hecho, el 20 de abril se celebrará un festival para homenajear a su tío José Rivera donde no solo Francisco, también Cayetano, se encontrarán en el ruedo con su primo Canales Rivera.