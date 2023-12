Francia.- Una avioneta realiza un aterrizaje de emergencia en un barrio de París

Tres personas que viajaban en una avioneta bimotor han sobrevivido después de realizar en la tarde del lunes un aterrizaje de emergencia en el barrio de Villejuif, en el sur de París.

Tres persnas han tenido que ser atendidas por los servicios sanitarios tras un accidente "extremadamente raro", según Bomberos de París, citados por 'Le Parisien'.

El aparato tocó tierra sobre las 17.00 horas muy cerca del aeropuerto de Villejuif-Paul. El avión había partido de Ruan con destino Toussus-le-Noble, pero terminó en el jardín trasero de una casa, concretamente encima de un aparcamiento subterráneos, ha relatado la primera teniente de alcalde de Villejuif, Gaëlle Leydier, en declaraciones al periódico.

En el avión viajaban un instructor de 80 años con dos alumnos de 30 años. Las tres víctimas fueron "trasladadas de urgencia a hospitales de la zona, pero su pronóstico vital no está confirmado", ha indicado el teniente coronel Pierre David, portavoz de los Bomberos de París, un resultado "bastante milagroso" según la prefectura de Val-de-Marne.

El avión aterrizó de emergencia debido a "daños en el motor". "Los dos motores estaban con el avión. No había nada que buscar en ningún otro lugar de Villejuif ni de sus alrededores. Y tras el accidente no se produjo ningún incendio, no hubo llamas", según Bomberos.