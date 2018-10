Fran Rivera explica por qué fue su cambio de actitud con la prensa

MADRID, 12 (CHANCE)

Fran Rivera protagonizó alguno de los enfrentamientos más tensos y comentados con la prensa del corazón, muy presente en su vida desde que era pequeño. Su madre fue una de las gran divas del papel couche y vivió de las exclusivas hasta que nos abandonó trágicamente, Carmina Ordoñez. Además sus propios pasos han sido historia de la sociedad de nuestro país, como fue su enlace con Eugenia Martínez de Irujo.

Su boda, como su separación, sus relaciones, los nacimientos de sus hijos, los conflictos con sus hermanos... no hay detalle de la vida del diestro que no haya saltado a la prensa rosa, siendo él participé en la mayoría de los cosas. Sin embargo, durante mucho tiempo se mostró hostil ante los reporteros mostrando una cara muy diferente a la que ahora acostumbra.

Como embajador de Makro en el Día de la Hostelería y Negocios Propios, Fran se reúne con esa misma prensa y explica a que se debe su cambio, siendo ahora colaborador del programa Espejo Público y su mujer Lourdes Montes de Corazón.

CHANCE: Ya que estás tan relacionado con el mundo de la hostelería ¿te apuntarías a Masterchef?

Fran Rivera: Duraría minuto o minuto y medio porque no soy capaz de cocinar nada, quizá una hamburguesa y poco más a pesar de que he vivido solo en el campo mucho tiempo pero tiraba de latas.

CH: Bueno, pero tienes a tu cuñada que te podría echar una mano.

F.R: No, que va, eso sería un master para mi.

"YO SOY COTILLA Y ME GUSTA CHARLAR"

CH: Tú también colaboras en tv en su caso en Antena 3 ¿te gustaría hacer algo más en televisión?

F.R: Yo soy valiente para todo, no me importaría.

CH: ¿Por ejemplo?

F.R: No tengo ni idea pero soy cotilla y me gusta charlar, me gustaría hacer entrevistas bonitas a gente que me despierte más intriga.

"HACE AÑOS QUE DECIDÍ NO ENFADARME CON LA PRENSA DEL CORAZON"

CH: Siempre has sido muy reacio con la prensa del corazón.

F.R: A lo mejor hace unos años pero hace ya tiempo que decidí dejar de enfadarme pero es que hubo una época en la que me sentía atacado por lo que me preguntaban y por la forma en la que me preguntaban.

CH: Pero tú te has criado con ello.

F.R: Sí, pero hablando mal de mi madre, preguntándome cosas feas de mi madre.

CH: ¿Qué te hizo cambiar?

F.R: Un amigo mío me dijo: "mira, cuando tú hablas a una redactora no le estás contestando a ella, estás contestando a gente que está en su casa y que no tiene nada que ver con la película".