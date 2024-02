Fran Rivera difiere en la opinión que su hermano Julián Contreras tiene de su distanciamiento

MADRID, 10 (CHANCE)

Julián Contreras se volvía a sentar este viernes en el plató de '¡De viernes!' para hablar, entre otras cosas, de los problemas que ha tenido con su casera, de su madre y de su hermano Fran Rivera... y es que el hijo de Carmina Ordóñez dejaba claro que el distanciamiento que tiene con el torero no se debe a un motivo económico y aseguró que en la pandemia intentó acercarse a él.

Sin embargo, esa no es la versión del hermano de Cayetano Rivera, ya que esta mañana hemos podido hablar con él y se ha mostrado contundente cuando le hemos preguntado por las palabras que le dedicó su hermano en televisión.

Sin querer entrar en desmentir, el torero mostraba indiferencia a las últimas declaraciones de su hermano asegurando que el distanciamiento entre ambos no es por un motivo económico: "Eh, bueno, es su opinión, habrá que respetarla".

El marido de Lourdes Montes quiere seguir en un segundo plano y aclaraba que él ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre él: "Yo ya he hablado, ya he hablado todo lo que tenía que hablar y seguir hablando del tema creo que no beneficia a nadie".

De esta manera, Fran ha dejado entrever que no tiene la misma opinión que su hermano y que no va a seguir echando leña al fuego porque, como dijo en '¡De viernes!' por el momento no tiene intención de reconciliarse ni con él ni con Kiko Rivera... eso sí, el tiempo dirá si en un futuro entierran el hacha de guerra para tener una buena relación.