El fotógrafo de conciertos Javier Bragado anuncia su primer libro

MADRID, 16 (CulturaOcio)

Con más de doce años de experiencia en la fotografía musical en general y de conciertos en particular, Javier Bragado pone en marcha ahora una campaña de crowdfunding para la edición de su primer libro, titulado 'Live and Loud'.

"Un homenaje musical con forma de álbum fotográfico de calidad. Un recorrido por los conciertos y las sesiones más importantes que he tenido la suerte de fotografiar durante todo este tiempo", según sus propias palabras.

Según la editorial Libros.com, donde se desarrolla la campaña, "vivimos en la cultura de lo efímero, del consumo rápido, del post en las redes sociales que dura 24 horas". "Live and loud es todo lo contrario", apostilla.

Bragado tiene un triple objetivo: Homenajear a sus bandas de referencia, vivir el sueño de convertir su trabajo en un libro y lanzar un grito de protesta ante lo efímero del formato digital y el consumo instantáneo de contenido visual que pronto olvidamos.

"Este proyecto es una cruzada por salvaguardar la fotografía del caos del mundo digital y de los móviles, para llevarla de nuevo a su medio original: al papel", dice Javier Bragado, quien empezó "a fotografiar el sector musical en España en 2008".

"Desde entonces, he fotografiado más de mil conciertos, he trabajado con bandas internacionales como Halloween o Iced Earth. He sido fotógrafo de gira de La Oreja de Van Gogh, Melendi, Sabina, Dani Martin, Alejandro Sanz o Sôber. A su vez, trabajo con algunos de los festivales mas importantes que tenemos en España, como el Resurrection Fest o el Mallorca Live", explica.

Así, durante los últimos 12 años ha acumulado una serie de obras de relevancia internacional que ahora se convertirán en un libro. Por el camino, ha impartido cientos de cursos de fotografía musical para compartir esa experiencia.