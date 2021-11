La foto de una niña en pleno desahucio que ha conmovido a las redes sociales

La imagen es terrible. Una niña de unos tres años, vestida con lo que parece ser un pijama, observa de pie, junto a la puerta como unos Agentes de Seguridad del Estado, proceden a cambiar la cerradura de la casa en la que vivía con su familia. Esto mismo ocurrió en la localidad de Alicante, concretamente en del barrio de La Florida.

En ese domicilio vivían desde hace dos años una mujer de veinte años de edad con sus dos hijos. Ambos niños de una edad bastante corta, ninguno de los dos alcanza los cinco años de edad; y habitaban el apartamento desde hace más o menos en torno a 2 años. La mujer es Jennifer Riera y su situación es muy compleja.

Ejemplo más típico, en el que me incluyo.



Familia que hereda un piso, lo alquilan para poder ir "más desahogados". El padre y la madre caen al paro, agotan la prestación , solo les queda el ingreso del alquiler. Lo okupa una familia y se cortan los ingresos. ¿Ahí que pasa? — ?? Winter Soldier ?? (@soldierwinter23) November 17, 2021





Jennifer recibe 451’92 € de renta activa de inserción, cantidad con la que es inasumible pagar un alquiler y mantener a dos niños pequeños. Un ámbito completamente devastador en el que es imposible pensar en mantener ambas cosas y en las que priorizar se convierte en algo indispensable.

La vivienda es propiedad del banco, y en el momento en el que se produjo la ocupación, no estaba nadie, permanecía completamente vacía. La imagen de la niña revela el terror a lo desconocido y a lo inevitable. Ella no sabe de qué va nada, es inocente, no entiende lo que está pasando. La joven estaba observando de manera impotente cómo su madre recogía todas las pertenencias en bolsas de basura, con la ayuda de sus amigas para llevárselas lo antes posible, cuando emergió la policía para proceder al desalojo.

Esto es un desalojo en Alicante y yo quería explicar lo que veo pero no hace falta. Esta niña a mí me duele. Mucho. La foto es de Héctor Fuentes para @informacion_eshttps://t.co/ehMHvm7IRbpic.twitter.com/BkglHdsxlD — Fernando Bustamante (@FHBustamante) November 16, 2021





El abogado de la acusada ha afirmado que permanecerá en la lucha y en la disputa para proporcionar a esta pequeña familia un alquiler social que sirva para proporcionarle la ayuda que necesitan. Por el momento, tanto la joven Jennifer como sus dos pequeños hijos, se van a vivir con la madre de la muchacha, hasta que consigan una solución para el problema.









En la actualidad, la situación es muy compleja. En cifras de este verano, los desahucios se incrementaron un 24 % respecto a las cifras del año 2020. O lo que es lo mismo, en España se producen diariamente 122 desalojos; unas cifras desorbitadas que revelan una problemática grande que da la sensación que se quiere ocultar con demasiada frecuencia