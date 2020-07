Foro Económico Mundial calcula que soluciones positivas para la naturaleza pueden crear 395 millones de empleos

El Foro Económico Mundial considera que tras las cuantiosas pérdidas humanas, económicas y de empleo provocadas por la pandemia del coronavirus en España las soluciones empresariales que sean "positivas para la naturaleza" tienen el potencial de generar 10.100 millones de dólares (unos 8.863,18 millones de euros) y en torno a 395 millones de empleos de aquí a 2030.

Así, el Foro Económico Mundial considera en su informe que dar "prioridad" a la naturaleza es positivo para ganar resistencia empresarial y económica tras el impacto del coronavirus, al que considera un "claro recordatorio del desequilibrio respecto al mundo natural".

El documento describe cómo los ministros de economía pueden impulsar una economía positiva respecto a la naturaleza, ya que el informe 'The Future Of Nature And Business' (El futuro de la naturaleza y los negocios) proporciona las bases para que las empresas aprovechen una oportunidad de negocio de 10,1 billones de dólares, centrándose en acciones industriales positivas para la naturaleza, es decir, que añaden valor a la naturaleza.

En concreto, incluye ejemplos del mundo real en los que los resultados empresariales han mejorado gracias a resultados positivos para la naturaleza, como por ejemplo el uso de sensores e imágenes por satélite en Indonesia para mejorar una media del 60 por ciento el rendimiento de los cultivos; o el desarrollo verde del parque industrial de Suzhou (China) que ha aumentado unas 260 veces su PIB mediante el desarrollo ecológico.

La jefe del Plan de Acción Natural del Foro Económico Mundial, Akanksha Khatri, ha asegurado que se puede abordar la "inminente crisis de biodiversidad y restablecer la economía de manera que cree y asegure millones de empleos".

"Crecen las demandas públicas que reclaman mejores prácticas por parte de empresas y gobiernos. Podemos proteger nuestros suministros alimentarios, hacer un mejor uso de nuestras infraestructuras y aprovechar nuevas fuentes de energía mediante la transición a soluciones positivas para la naturaleza", insiste.

El estudio, que ha sido redactado en colaboración con AlphaBeta, clasifica las acciones en los tres ámbitos o sistemas socioeconómicos siguientes, donde es posible ampliar el cambio.

En cuanto a los recursos alimentarios, terrestres y marítimos: indica que lo que se come y cultiva supone en torno a 10.000 millones de dólares del PIB mundial y genera empleo para un 40 por ciento de la mano de obra mundial.

Además, añade que las soluciones positivas para la naturaleza pueden crear 191 millones de nuevos empleos y 3.600 millones de dólares en ingresos adicionales o ahorros de costes de aquí a 2030. Por ejemplo plante diversificar la dieta, ya que en la actualidad, cerca del 75 por ciento de los alimentos mundiales procede de 12 especies vegetales y 5 animales. Los productos derivados de animales aportan un 18 por ciento de calorías pero ocupan el 80 por ciento de las tierras de cultivo.

De aquí a 2030, una dieta más diversificada a base de verduras y fruta puede crear 310.000 millones de dólares en oportunidades comerciales.

En concreto apunta que la agricultura de precisión podría generar más de 4,3 millones de empleos y 195.000 millones de dólares en oportunidades de negocio de aquí a 2.030. La previsión de un 40 por ciento de mejora en los rendimientos, las inversiones podrían generar rentabilidades superiores al 10 por ciento.

En el área del comercio minorista, el estudio afirma que cada segundo termina en la basura el equivalente a un camión de productos textiles, lo que supone una pérdida de 500.000 millones de dólares cada año a raíz de la ropa desechada.

En ese ámbito, el Foro Económico Mundial plantea que usar géneros más renovables y reutilización, rehabilitación y el reciclaje de ropa podría generar un ahorro de 130.000 millones de dólares y evitar 148 millones de toneladas de residuos textiles de aquí a 2030.

En cuanto a la pesca, señala que en la actualidad requiere cinco veces más esfuerzo para capturar la misma cantidad de peces que en 1950 y si se sigue como hasta ahora las reservas piscícolas sufrirán una reducción del 15 por ciento y le costará a la industria unos 83.000 millones de dólares pues los barcos tendrán que desplazarse más lejos y pescar a mayor profundidad. No obstante, estima que la gestión sostenible del ecosistema ofrece a la industria marítima mundial una oportunidad de aprovechar 40.000 millones de dólares.

Respecto a las infraestructuras, que suponen el 40 por ciento del PIB mundial (edificios, viviendas, transportes) el estudio calcula que las soluciones positivas para la naturaleza en esta materia pueden generar 117 millones de nuevos empleos y 3.000 millones de dólares en ingresos adicionales o ahorros de costes, por ejemplo con edificios inteligentes, que pueden suponer un ahorro de 825.000 millones de dólares de aquí a 2030. Solo cambiar a iluminación LED puede generar un ahorro de aquí a entonces de 650.000 millones de dólares.

Otro ejemplo son los sensores inteligentes, que puede suponer 115.000 millones de dólares de ahorro en reducción de fugas de agua municipales.

En cuanto a la gestión de residuos prevé unos 305.000 millones de dólares en oportunidades de ingresos adicionales, el mercado mundial de gestión de residuos podría duplicarse en 10 años si se realizan las inversiones adecuadas en el sur de Asia, Asia Oriental y el África subsahariana.

PROPUESTAS ENERGÉTICAS

El informe del Foro Económico Mundial calcula también las posibilidades en el ámbito de la energía y la minería, que estima en 87 millones de puestos de trabajo y generar 3.500 millones de dólares en oportunidades de negocio de aquí a 2030.

En concreto cita ejemplos como la mejora en la extracción de recursos, que puede ahorrar 225.000 millones de dólares y un ahorro de agua del 75 por ciento.

En la automoción, plantea que el reacondicionamiento y la reutilización de piezas de automoción, como las transmisiones, retiene más valor y emplea menos energía que el reciclaje.

En ese ámbito hasta 2030 se puede ahorra unos 870.000 millones de dólares mediante la recuperación de costes de fabricación, mientras que en el ámbito de las fuentes de energía renovables de aquí a 2030 calcula oportunidades de 650.000 millones de dólares y rentabilidades superiores al 10 por ciento.

El informe del Foro recomienda a los ministros de economía que combinen seis medidas de políticas transversales para promover incentivos adecuados en el marco de los paquetes de estímulo y la creación de empleo sin destruir la naturaleza.

Esta combinación que plante incluye mejorar la cuantificación del rendimiento económico más allá del PIB, incentivos para la innovación, una mejor planificación y gestión espacial de los activos marinos y terrestres, la eliminación de subvenciones que ponen en peligro la estabilidad laboral a largo plazo, la inversión en nuevas capacidades y un mayor apoyo financiero destinado a soluciones naturales.

Respecto al informe, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, considera que se debe utilizar esta crisis causada por el coronavirus como una "oportunidad para restablecer la relación de la humanidad con la naturaleza". "Invertir en biodiversidad y medio ambiente ofrece la oportunidad de construir mejores economías y de generar resiliencia como especie", ha añadido.

Por su parte, la subsecretaria General y Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Inger Andersen, ha advertido de que al entrar en una "década histórica de acciones para detener y revertir la pérdida de biodiversidad de aquí a 2030 y abordar el cambio climático, las empresas desempeñarán un papel fundamental en la gestión ambiental del planeta".