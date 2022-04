La formación continua y la certificación, retos del sector laboral español

El reciclaje profesional, la mejora de competencias y habilidades, junto con la acreditación formal de éstas, son algunos de los retos a los que se enfrentan tanto trabajadores como empleadores en nuestro país, sobre todo, según los expertos, ante los retos de transformación digital y social.

Con base en un estudio de Adecco Group, más del 40 % de los empleados pierden sus habilidades si no actualizan sus conocimientos al menos cada tres años.

De esta forma, la directora de IDEL Formación, Carmen Rodríguez, considera que el reciclaje es fundamental para mantener un tejido laboral competitivo, ya que desde su experiencia cada vez se pierden más rápido las habilidades.

En una entrevista con la Agencia Efe, Rodríguez ha explicado que los cambios laborales son cada vez más veloces y, al final, para hacer frente a las nuevas tareas y perfiles requeridos las empresas no se adaptan porque no se adaptan los trabajadores y al revés.

Todavía cuesta admitir que hay profesiones que van a desaparecer. Estamos hablando de oficios en los que una máquina digamos que sustituye a las personas, ha comentado para añadir que en adelante cobrarán importancia las denominadas "soft skills" (creatividad, comunicación, habilidades sociales).

Otra de las problemáticas es que, según cifras del Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP), casi la mitad de la población activa española, el 48 %, no dispone de un reconocimiento formal de sus competencias profesionales, lo que implica que no pueden acceder a mejoras formativas y laborales.

El Consejo de Ministros, a propuesta del MEFP, aprobó el pasado mes un Real Decreto para agilizar el reconocimiento y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral, con una inversión inicial de 852,5 millones de euros.

En este sentido, Carmen Rodríguez ha destacado el trabajo conjunto entre empresa y administraciones públicas para ofrecer formaciones regladas que estén en contacto con el mercado laboral.

Por ejemplo, IDEL Formación desarrolla cursos subvencionados por la Comunidad de Madrid en áreas como el coaching y las soft skills, el marketing digital, la gestión de la información y la comunicación, la gestión ambiental, el ecoturismo o programación y diseño web.

A nivel nacional, el Ministerio de Educación ha publicado una convocatoria -abierta hasta finales de abril- para formación de trabajadores y desempleados, dirigida a empresas, asociaciones empresariales y entidades del tercer sector.

Por último, respecto a un cambio educativo más amplio, Rodríguez ha celebrado que se equilibre cada vez más la enseñanza práctica y teórica, lo que, en su opinión, debe consolidarse en una cultura de emprendimiento y de aprendizaje permanente.

En la actualidad no tiene sentido preguntar a un niño qué quiere ser de mayor porque las profesiones de hoy en día no nos las imaginábamos hace años. Igual que no podemos imaginarnos las profesiones del futuro, tampoco podemos imaginarnos cómo va a evolucionar la formación. Creo que está por encima de nuestra imaginación, ha insistido.