La forma curvada de las bacterias puede facilitar su búsqueda de alimentos, según estudio

Investigadores de la Universidad de Lincoln (Reino Unido) han descubierto que la forma curvada de algunas bacterias puede facilitar su movimiento y la búsqueda de alimentos a través del uso de rastros químicos (conocidos como quimiotaxis), aunque a expensas de mayores costes de construcción celular.

Estos hallazgos, publicados en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', plantean preguntas sobre si las bacterias causantes de enfermedades tienen formas diferentes. Sus resultados indican que algunas especies de bacterias pueden equilibrar el coste y los beneficios de su forma, dependiendo de su entorno y niveles de actividad.

Hasta ahora no se ha entendido lo que determina las diferentes formas de las bacterias. Mientras que la forma de las grandes es impulsada por los efectos de la gravedad y la racionalización, para los organismos microscópicos no tienen tal impacto.

"Este trabajo abre la puerta a una serie de preguntas. Por ejemplo, si las bacterias causantes de enfermedades tienen diferentes formas, o si diferentes formas de células mejoran las capacidades de los microbios que utilizamos para fines industriales", reflexiona el autor principal del trabajo, Stuart Humphries.