Fonsi Nieto lanza un canción benéfica, mientras supera la muerte de su padre y su abuela

Fonsi Nieto acaba de perder a su padre Alfonso y a su abuela por coronavirus, y el Dj no se ha quedado parado ante esta pandemia. El piloto de motociclismo quiere aportar su granito de arena a las iniciativas de ayuda y gestos solidarios altruistas que se están produciendo en todo el mundo con una canción 'We are the Universe': "Esta canción tenía que ver la luz hace 2 semanas, pero no me vi con fuerzas hasta ahora", declara el Gónzález Nieto que acaba de lanzar este nuevo tema.

El objetivo de esta iniciativa es universal, todos luchamos por la misma causa, ayudar a los afectados por el COVID-19 y a todos los que están luchando por nosotros en primera línea de batalla.

Fonsi Nieto no puede estar más emocionado: "No sé por dónde empezar... Como muchos sabéis estoy pasando por un momento muy difícil, sacando energía de cualquier cosa que me pueda ayudar... Hace 2 semanas teníamos preparada esta canción junto a mis amigos David Ros y Brais, hecha con mucha ilusión y con muchas ganas de ayudar a la gente que está sufriendo".

El marido de Marta Castro, no duda en confensar el gran dolor por el que está pasando: "Paradojas de la vida ahora el que está sufriendo soy yo, primero perder a mi abuela fue durísimo y al día siguiente de su entierro perder a mi padre, algo muy difícil de asimilar".

Fonsi Nieto ha tenido que sacar fuerzas de donde no las hay en este duro momento en el que se está recomponiendo: "¡¡¡Como siempre hice en mi vida hay que mirar hacia adelante, son los valores que me enseñaron en mi casa y que a base de palos aprendí en el deporte!!!. Por eso qué mejor manera que haciendo lo que más me gusta. Aquí tenéis WE ARE THE UNIVERSE... un canto a la esperanza y que si estamos unidos saldremos de esta...", Y es que una canción tan preciosa no podía quedarse esperando y más si es para ayudar a tanta y tanta gente.

De esta forma, Fonsi Nieto junto a Clippers Sounds, colabora de manera altruista con Cruz Roja, Organización Humanitaria, que representa el mayor movimiento humanitario, ciudadano e independiente del mundo y lleva 155 años colaborando con entidades públicas y privadas para que la humanidad y la dignidad llegue a todas las personas en cualquier lugar y en todo momento y circunstancias.

El 100% de los beneficios que se obtengan de las compras, descargas y resto de vías de recaudación de la canción, así como los derechos de autor de la misma, serán donados al plan #CruzRojaResponde, un plan concreto de actuación y respuesta integral para los próximos dos meses y que pretende alcanzar a más de 1,350.000 personas con un presupuesto estimado de 11,000.000 ?, con el que se movilizarán 40.000 personas voluntarias que materializarán las respuestas previstas en todo el Estado a través de sus más de 1.400 puntos de atención.

Además, el videoclip de 'We are the Universe' tiene un enlace directo a la plataforma de donativos gestionada por Cruz Roja para que todos aquellos que deseen hacer su donación directa a la causa.https://www.youtube.com/watch?v=NL7-2zFq6lc

Fonsi Nieto se une a la campaña #NuestraMejorVictoria, iniciada por los deportistas de élite Rafa Nadal y Pau Gasol y a la que se han sumado otros deportistas, artistas y grandes figuras del panorama nacional como Alberto Contador, Iker Casillas, Marc Márquez, Fernando Alonso, Carolina Marín, Carlos Sainz, Julián López 'El Juli' o Vanesa Martín, entre otros. El objetivo de la campaña de la Cruz Roja es recaudar once millones de euros y ayudar a 1.350.000 personas.

Te dejamos la letra para que puedas entonarla y cantarla bien alto:

We are the universe

So beautiful, through all of the hurt

We'll stand, invincible

So beautiful. We'll take on the world

We are the universe

So beautiful, through all of the hurt

We'll stand, invincible

So beautiful. We'll take on the world

We'll take on the world

We'll take on the world

We'll take on the world

We'll take on the world

I'll take on the world

I'll take on the world

I'll take on the world