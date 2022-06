Flora González se deshace en halagos hablando de su pareja

MADRID, 21 (CHANCE)

Esta temporada es una de las más esperadas por muchos de nosotros por la llegada del buen tiempo, las buenas temperaturas, vacaciones... pero también por la cantidad de enlaces matrimoniales que se celebran. Es un mes maravilloso en el que muchos enamorados deciden darse el 'Sí, quiero' y festejar su amor por todo lo alto.

Es el caso de Flora González, uno de los rostros conocidos de Mediaset por su faceta como presentadora de 'El tiempo', que está a punto de pasar por el altar y nos ha contado cómo se siente: "empiezo a estar nerviosa, todavía no ha llegado ese momento en el que pierdo peso pero estoy bien. Confío mucho en los organizadores, no me queda otra".

La presentadora pasará por el altar con dos años de retraso, desde la fecha inicial, a causa de la pandemia: "nos teníamos que haber casado el 19 de junio del 2020, que hacíamos cinco años, que es nuestro aniversario, pero no pasa nada lo hacemos en agosto que es cuando hemos encontrado la fecha, también cuando bajamos de trabajo, también mi chico".

Flora nos confesaba con una sonrisa en su rostro que se casa con el amor de su vida y que lo supo desde el momento que lo conoció: "además desde el primer momento que lo vi, me lo crucé por la calle, iba con una amiga y tal como nos miramos y hablamos, me dijo mi amiga, con ese te casas. Era una noche como esta y me dijo cuándo va a llover y yo, que lo acababa de mirar, le dije que en 20 minutos, y que si era así me invitaba a desayunar y así fue", unas palabras de lo más emotivas que nos han dejado sin palabras.