Fiscalía reitera la petición de 24 años a las gemelas acusadas de asesinato en Sabadell (Barcelona)

El cuñado que confesó reclama condena por homicidio y ellas piden absolución o condena por encubrimiento

La Fiscalía ha mantenido en el trámite de conclusiones finales la petición de condenar a 24 años de cárcel a las gemelas acusadas de asesinar al novio de una en Sabadell (Barcelona) en 2021, una reclamación que también ha mantenido para el cuñado de la víctima.

Por su parte, las defensas de las dos mujeres han reiterado su petición de que sean absueltas o que, de ser consideradas culpables, lo sean en calidad de encubridoras y con una condena que no les suponga entrar a prisión.

La defensa del acusado, que reconoció que mató a la víctima dándole golpes en la cabeza con una barra metálica (una pata de cabra), ha pedido que, en lugar de asesinato, el crimen se considere un homicidio, un delito que implica penas más bajas, y además reclama que se tenga en cuenta como atenuantes la confesión y que actuó por un arrebato.

En su informe final, el fiscal Manuel Sancho ha asegurado al jurado de la Audiencia de Barcelona que juzga el caso que los tres acusados "participaron de una forma u otra en la muerte", cada uno de forma diferente, y ha recordado que el hombre reconoció el crimen al inicio del juicio.

El acusado aseguró que agredió a la víctima después de que él intentara golpearlo, una versión que el fiscal descarta, y cree que la víctima fue agredida de "manera totalmente sorpresiva para que no se pudiera defender".

Por eso, el fiscal considera que no se puede tener en cuenta la declaración del acusado como una confesión (que le supondría una pena menor), porque a su parecer solo ha "reconocido la evidencia, sin más", después de ser sorprendido por la policía con ropa ensangrentada y limpiando del suelo manchas de sangre y masa encefálica.

Respecto a las dos hermanas acusadas, pareja y cuñada de la víctima, el fiscal mantiene la acusación de asesinato para ambas y ha remarcado al jurado que aunque ellas no cogieran la pata de cabra que mató al finado "la responsabilidad es la misma si hacen cosas en ejecución de un plan que sirvan para garantizar la muerte".

PLANIFICADO CON MENSAJES "ESCALOFRIANES"

En este sentido ha señalado que las dos se aseguraron de llevar a sus respectivas parejas al piso donde se cometió el crimen, presuntamente a sabiendas de que el cuñado lo iba a cometer, y el fiscal también ha recordado que la investigación del caso ha recabado audios de Whatsapp de días antes del crimen en las que la cuñada y el cuñado sopesaban matar a la víctima con un arma eléctrica.

"Es la primera vez que escucho unas grabaciones tan escalofriantes como estas. No por el hecho de que planeen matar, sino por la forma de la que hablan. Además teniendo presente que no son delincuentes profesionales. Son personas aparentemente normales y la forma en la que hablan en grabaciones me parece increíble, ese absoluto desprecio con el que hablan de la muerte, incluso llegando a la burla. Me parece totalmente estremecedor", ha comentado el fiscal sobre los mensajes que intercambiaron el cuñado y la cuñada de la víctima.

El fiscal ha añadido que el plan de los acusados, que ha tachado de chapucero, "es evidente que falló" porque durante el ataque la víctima logró salir del piso y bajar hasta el rellano de abajo, donde finalmente murió y donde vecinos grabaron a través de la mirilla a los acusados limpiando restos de sangre del suelo.

EL MALTRATO "NO JUSTIFICA" EL CRIMEN

Las defensas han planteado durante el juicio que la víctima era una persona violenta y que presuntamente maltrataba a su pareja, acusada ahora de asesinarlo, y en este sentido, psicólogos forenses declararon en el juicio que la mujer sufría ansiedad y que meses antes del crimen había alertado a su médico de cabecera de que sufría maltrato psicológico.

El fiscal duda de que la acusada fuera maltratada, ha señalado que nunca acudió al médico por lesiones físicas ni denunció, y ha negado que, de existir, fuera una justificación para matar: "¿Se puede decir que ese asesinato sea razonable por la existencia de ese maltrato? Yo creo que no".

"El maltrato no está acreditado, y aunque lo esté no justifica el asesinato. No hemos llegado a una situación de víctima de violencia de género que ante la inoperancia de la policía no tiene más remedio que defenderse o tomar la justicia por su mano. No hay una sola denuncia", ha añadido el fiscal.

Tras el fiscal ha intervenido el abogado de la acusación particular, que representa a la familia de la víctima y que en la misma línea que la acusación pública ha sostenido que los tres acusados participaron en la muerte y ha descartado que la víctima maltratara a su pareja.