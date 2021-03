La Fiscalía pide a las policías que levanten más atestados de siniestros viales para aumentar las causas penales

El Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha remitido este jueves un oficio a todas las policías judiciales de tráfico de España para que levanten más atestados de siniestros viales y así aumenten las causas penales que den mayor protección a las víctimas.

"Hoy damos un paso trascendental por los derechos de las víctimas", ha puesto de manifiesto Vargas en una rueda de prensa, en la que han participado la directora de Aesleme, Mar Cogollos; la delegada de Stop Accidentes en Madrid, Gema Sánchez; y Susan, quién perdió a su hija a punto de cumplir 5 años tras ser atropellada mortalmente en Chile.

Según ha explicado Vargas en su intervención, las policías de tráfico "levantan muy pocos atestados" de siniestros de circulación, por lo que no se da un procedimiento penal, no hay tutela penal del tráfico viario y "no hay respeto a los derechos morales, asistenciales y económicos de las víctimas".

De este modo, Bartolomé Vargas ha publicado su Dictamen 1/2021, así como el citado oficio en los que da criterios unificados en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor, ciclomotor y sanción del abandono del lugar del siniestro.

En concreto, el Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial detalla, para las distintas infracciones (atropellos en pasos de cebra, adelantamientos indebidos de ciclistas, etc.), los supuestos en los que es obligatorio levantar atestado y dar traslado del mismo a la jurisdicción penal.

El objetivo es que las víctimas, según ha subrayado, sean "oídas" y puedan recibir "las justas indemnizaciones". "En esos primeros momentos es el dolor, pero es también la reparación", ha afirmado Vargas, que también imparte indicaciones para mejorar la asistencia e información que las policías y la Fiscalía deben prestar a las víctimas.