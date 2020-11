La Fiscalía pide abrir más atestados de tráfico para aumentar causas penales

El fiscal de Seguridad Vial, Bartolomé Vargas, ha avanzado este martes que en 15 días enviará una instrucción a las policías de tráfico en la que instará a que se levanten más atestados de los accidentes de circulación con el objetivo de incrementar los procesos penales.

El anuncio lo ha hecho Vargas durante su intervención en la mesa redonda "Consecuencias jurídicas de un accidente de tráfico", en el marco de los Desayunos Seguros sobre Ruedas, donde ha advertido que, si no hay proceso, no hay aplicación de la ley penal y no hay proceso si no hay atestado.

Ha explicado que la instrucción se fundamenta en "gran parte" en una "relevante" sentencia del Tribunal del pasado 22 de junio, que marca que, en general, cuando hay indicios de una infracción grave del artículo 76 de la Ley de Seguridad Vial, se obliga a incoar un procedimiento penal.

Según el fiscal, "es un paso muy relevante, porque hasta ese momento, estaba al albur de la interpretación de cada uno con una tendencia despenalizada: menos atestados y menos procedimiento penal".

Esto perjudicaba especialmente a "las víctimas económicamente vulnerables", las que carecen de recursos, que "lo tienen más difícil fuera del proceso penal", ha afirmado.

Vargas ha incidido en que la instrucción va a seguir la jurisprudencia del Supremo en ese sentido para incrementar el número de casos en que se deben levantar atestados y que, consecutivamente, haya más procedimientos penales.

Respecto a las cifras de condenas por delitos viales, ha dicho que hay en torno a 80.000 cada año, mientras que por homicidios imprudentes están entre 300 y 400 anuales.

En estos momentos, hay 1.400 personas presas por delitos viales, del total de los casi 60.000 reclusos que hay en todo el país, ha apuntado Vargas, quien ha asegurado que "la prisión es el último recurso".

En cuanto a la incidencia de los delitos de conducción bajo los efectos de las drogas, el fiscal ha reconocido que tiene "escasa persecución penal" porque mientras en el caso del alcohol el Código Penal fija unas tasas en las cuales hay delito, en el de estupefacientes se exige probar sus efectos en la conducción.

"No basta con dar una tasa en el 'drogotest', sino que hay que probar su influencia", ha reiterado Vargas, quien ha explicado que la fiscalía dirigió una instrucción a las policías de tráfico para que en el atestado no solo figure el resultado de la prueba sino que conste también los signos que presenta el conductor sometido a control.

El fiscal ha admitido que hay "muy pocas condenas" penales por conducir bajo influencia de las drogas y un "alto nivel de sanciones administrativas", pero se está trabajando para que se incremente la persecución.